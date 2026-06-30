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Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
За день, 30 июня, российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За день, 30 июня, российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ."В период с 7.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море 40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоятьЧто случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
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4.7
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф
Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников

Крым и еще 13 регионов России атаковал 121 вражеский дрон - Минобороны

21:39 30.06.2026 (обновлено: 21:41 30.06.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За день, 30 июня, российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - проинформировали в ведомстве.
БПД сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
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