https://crimea.ria.ru/20260630/novye-ataki-vsu-na-krym-i-materik---sbity-bolee-120-bespilotnikov-1157289199.html

Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников

Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников

За день, 30 июня, российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T21:39

2026-06-30T21:39

2026-06-30T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За день, 30 июня, российские силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Крымом, 121 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ."В период с 7.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном море 40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоятьЧто случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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