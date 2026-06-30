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Новости СВО: как идет продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения

Новости СВО: как идет продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Новости СВО: как идет продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения

За сутки потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по линии фронта. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T14:39

2026-06-30T14:39

2026-06-30T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За сутки потери киевского режима на линии боевого соприкосновения составили 1395 боевиков – российские бойцы продвигаются по линии фронта. Об этом сообщает в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику противника в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 210 военных, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и ДНР. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. За сутки в городе уничтожено более 30 украинских солдат, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности "Запада" потери противника составили до 210 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили живую силу и тенхнику противника в ДНР. В Константиновке штурмовые подразделения продолжили зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки противник потерял более 175 военных, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 450 боевиков, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" разгромили формирования двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.30 июня в Минобороны РФ также сообщили, что российские моряки уничтожили в Черном море семь безэкипажных катеров ВСУ, а в Запорожской области и ДНР российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов РоссииСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу