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Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:44
2026-06-30T19:44
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пожароопасный сезон в крыму
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игорь скуртул
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе и ресторанах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Он подчеркнул, что при действии режима чрезвычайной пожарной опасности разведение открытого огня запрещено везде.То есть в данное время в Крыму нельзя организовывать пикники с шашлыками и барбекю, подчеркнул Игорь Скуртул.Единственной возможностью полакомится блюдами, приготовленными на огне, может стать посещение заведений общепита, обозначил представитель МЧС."Если мы говорим про общепит – это совсем другие условия и совсем другие требования, там, где не нарушается вышеуказанный норматив. Я думаю, что это - альтернатива в период 35-градусной жары разведению костров", - заключил он.Он также напомнил, что в этот период перестает действовать такое понятие, как предупреждение за нарушение правил пожарной безопасности и вводятся штрафы. Они увеличиваются вдвое. Для граждан - от 10 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей для юридических лиц в зависимости от степени нарушения, пояснил он. Помимо административной ответственности за нарушения также существует и уголовная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доберется ли до Крыма европейская жараВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитВ Севастополе вводят особый противопожарный режим
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РИА Новости Крым
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Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

В Крыму во время режима чрезвычайной пожароопасности нельзя жарить шашлыки на даче - МЧС

19:44 30.06.2026
 
© РИА Новости КрымШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе и ресторанах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
Он подчеркнул, что при действии режима чрезвычайной пожарной опасности разведение открытого огня запрещено везде.
"До этого у нас были определенные условия, при соблюдении которых мы имели право, в том числе на частных территориях, в мангалах разводить огонь, в бочках сжигать мусор и так далее. Но это все было до начала особого противопожарного режима", - обратил внимание он.
То есть в данное время в Крыму нельзя организовывать пикники с шашлыками и барбекю, подчеркнул Игорь Скуртул.
"В случае, если у вас на территории будет возгорание, задымление - будет вызвано подразделение пожарной охраны. Параллельно с ним приезжает государственный инспектор, вы получаете штраф", - подтвердил он.
Единственной возможностью полакомится блюдами, приготовленными на огне, может стать посещение заведений общепита, обозначил представитель МЧС.
"Если мы говорим про общепит – это совсем другие условия и совсем другие требования, там, где не нарушается вышеуказанный норматив. Я думаю, что это - альтернатива в период 35-градусной жары разведению костров", - заключил он.
Он также напомнил, что в этот период перестает действовать такое понятие, как предупреждение за нарушение правил пожарной безопасности и вводятся штрафы. Они увеличиваются вдвое. Для граждан - от 10 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей для юридических лиц в зависимости от степени нарушения, пояснил он. Помимо административной ответственности за нарушения также существует и уголовная.

"В прошлом году в Республике Крым было 9 уголовных дел. В том числе пять – по 261 статье за уничтожение или повреждение лесных насаждений. В том числе есть уголовные дела, которые уже дошли до судебных решений", - рассказал Скуртул.

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