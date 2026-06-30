https://crimea.ria.ru/20260630/nikakikh-piknikov-gde-i-kak-mozhno-pozharit-shashlyki-v-krymu-1157275733.html

Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T19:44

2026-06-30T19:44

2026-06-30T19:44

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе и ресторанах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Он подчеркнул, что при действии режима чрезвычайной пожарной опасности разведение открытого огня запрещено везде.То есть в данное время в Крыму нельзя организовывать пикники с шашлыками и барбекю, подчеркнул Игорь Скуртул.Единственной возможностью полакомится блюдами, приготовленными на огне, может стать посещение заведений общепита, обозначил представитель МЧС."Если мы говорим про общепит – это совсем другие условия и совсем другие требования, там, где не нарушается вышеуказанный норматив. Я думаю, что это - альтернатива в период 35-градусной жары разведению костров", - заключил он.Он также напомнил, что в этот период перестает действовать такое понятие, как предупреждение за нарушение правил пожарной безопасности и вводятся штрафы. Они увеличиваются вдвое. Для граждан - от 10 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей для юридических лиц в зависимости от степени нарушения, пояснил он. Помимо административной ответственности за нарушения также существует и уголовная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доберется ли до Крыма европейская жараВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитВ Севастополе вводят особый противопожарный режим

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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