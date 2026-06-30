https://crimea.ria.ru/20260630/nekontroliruemyy-kollaps-chto-sprovotsiruet-bolshoy-krizis-v-ssha--mnenie-1157259343.html

Неконтролируемый коллапс: что спровоцирует большой кризис в США – мнение

Неконтролируемый коллапс: что спровоцирует большой кризис в США – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Неконтролируемый коллапс: что спровоцирует большой кризис в США – мнение

Неконтролируемый коллапс пузыря искусственного интеллекта в триллионы долларов рискует накрыть США и спровоцировать большой кризис, дестабилизировав обстановку... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T08:39

2026-06-30T08:39

2026-06-30T08:39

малек дудаков

мнения

сша

дональд трамп

искусственный интеллект

it-технологии

кризис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Неконтролируемый коллапс пузыря искусственного интеллекта в триллионы долларов рискует накрыть США и спровоцировать большой кризис, дестабилизировав обстановку в Америке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, Белый дом оправдывает свое лояльное отношение к IT-сектору в США опасениями отстать от Китая в гонке ИИ, но сегодня для экономики Соединенных Штатов более актуальны другие риски.Напомним, многие эксперты еще в 2025 году говорили о проблеме пузыря искусственного интеллекта, основу которой составляет фундаментальное несоответствие между триллионами долларов, которые инвестируются в инфраструктуру для разработки ИИ, и теми миллиардами, которые люди и компании тратят на использование искусственного интеллекта.Пока у власти в США еще Дональд Трамп, настроенный к IT-корпорациям положительно, все они торопятся со своими проектами, но уже очевидно, что любая следующая администрация будет уже "закручивать гайки" в отношении Кремниевой долины, поскольку она воспринимается электоратом все хуже, отмечает Дудаков.На этом уже играют противники Трампа – демократы и ультралевые. Левое крыло Демпартии намерено ввести мораторий на строительство любых новых дата-центров на общенациональном уровне, а ультралевая конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес на волне подорожания популярной техники призвала разделить существующие крупные IT-корпорации, ставшие, по ее словам, чересчур влиятельными, добавил Дудаков.Ранее Дудаков обратил внимание на то, что республиканцам на фоне низких рейтингов Трампа и его фиаско в Иране становится крайне сложно переживать обостряющийся внутрипартийный раскол. При этом США продолжает раскалывать израильский фактор: израильское лобби и евангелисты, требующие продолжения войны и обвиняющие вице-президента Джей Ди Вэнса в фактическом подписании капитуляции США в Швейцарии – "их идеальный кандидат Марко Рубио".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнениеГудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегдаКак США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, мнения, сша, дональд трамп, искусственный интеллект, it-технологии, кризис