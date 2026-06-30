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Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
В Чехии предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны. С соответствующей... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T17:08
2026-06-30T17:08
чехия
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Чехии предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны. С соответствующей инициативой выступила партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), входящая в правящую коалицию. Об этом сообщает агентство ČTK.По его словам, стоит последовать примеру Польши, где Зеленского ранее лишили ордена "Белого орла". Это стало реакцией на героизацию деятелей УПА* лидером киевского режима.Райхл подчеркнул, что партия "Свобода и прямая демократия" будет добиваться того, чтобы палата депутатов Чехии предложила президенту страны Петру Павелу отменить указ о присвоении ордена Зеленскому. Этот вопрос будет поставлен на совете правящей коалиции.Зеленский получил орден "Белого льва" в октябре 2022 года от президента Чехии Милоша Земана. Основной причиной для присуждения награды назвались "храбрость и мужество" Зеленского.* запрещенная в РФ экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей Почему Польша блокирует вступление Украины в ЕвросоюзВ лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог
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чехия, в мире, владимир зеленский, награды, украина, новости, политика, внешняя политика
Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена

Правящая коалиция Чехии предложила лишить Зеленского ордена "Белого льва"

17:08 30.06.2026
 
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Чехии предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны. С соответствующей инициативой выступила партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), входящая в правящую коалицию. Об этом сообщает агентство ČTK.
"Мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду носит человек, который называет воинское подразделение в честь нацистских монстров", - заявил депутат SPD Йиндржих Райхл.
По его словам, стоит последовать примеру Польши, где Зеленского ранее лишили ордена "Белого орла". Это стало реакцией на героизацию деятелей УПА* лидером киевского режима.
Райхл подчеркнул, что партия "Свобода и прямая демократия" будет добиваться того, чтобы палата депутатов Чехии предложила президенту страны Петру Павелу отменить указ о присвоении ордена Зеленскому. Этот вопрос будет поставлен на совете правящей коалиции.
Зеленский получил орден "Белого льва" в октябре 2022 года от президента Чехии Милоша Земана. Основной причиной для присуждения награды назвались "храбрость и мужество" Зеленского.
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
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