https://crimea.ria.ru/20260630/ne-orel-i-ne-lev-v-chekhii-khotyat-lishit-zelenskogo-ordena-1157281953.html

Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена

Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена

В Чехии предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны. С соответствующей... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T17:08

2026-06-30T17:08

2026-06-30T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Чехии предложили лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны. С соответствующей инициативой выступила партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), входящая в правящую коалицию. Об этом сообщает агентство ČTK.По его словам, стоит последовать примеру Польши, где Зеленского ранее лишили ордена "Белого орла". Это стало реакцией на героизацию деятелей УПА* лидером киевского режима.Райхл подчеркнул, что партия "Свобода и прямая демократия" будет добиваться того, чтобы палата депутатов Чехии предложила президенту страны Петру Павелу отменить указ о присвоении ордена Зеленскому. Этот вопрос будет поставлен на совете правящей коалиции.Зеленский получил орден "Белого льва" в октябре 2022 года от президента Чехии Милоша Земана. Основной причиной для присуждения награды назвались "храбрость и мужество" Зеленского.* запрещенная в РФ экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей Почему Польша блокирует вступление Украины в ЕвросоюзВ лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, в мире, владимир зеленский, награды, украина, новости, политика, внешняя политика