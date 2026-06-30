https://crimea.ria.ru/20260630/nalet-na-moskvu-61-bespilotnik-vsu-unichtozhen-na-podlete-k-stolitse-1157264171.html
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T09:32
2026-06-30T09:32
2026-06-30T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что илы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Егорьевске в результате падения обломков дрона загорелся частный дом, на пожаре погиб шестимесячный ребенок.Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новости сво, атаки всу, сергей собянин, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
ПВО сбила 61 украинский беспилотник на подлете к Москве – Собянин
09:32 30.06.2026 (обновлено: 09:34 30.06.2026)