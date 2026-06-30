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Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице
Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что илы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Егорьевске в результате падения обломков дрона загорелся частный дом, на пожаре погиб шестимесячный ребенок.Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, новости сво, атаки всу, сергей собянин, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице

ПВО сбила 61 украинский беспилотник на подлете к Москве – Собянин

09:32 30.06.2026 (обновлено: 09:34 30.06.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников. С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА", - написал Собянин в своем канале в МАКС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что илы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Егорьевске в результате падения обломков дрона загорелся частный дом, на пожаре погиб шестимесячный ребенок.
Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.
Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.
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МоскваНовости СВОАтаки ВСУСергей СобянинНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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