https://crimea.ria.ru/20260630/nalet-na-moskvu-61-bespilotnik-vsu-unichtozhen-na-podlete-k-stolitse-1157264171.html

Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице

Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Налет на Москву: 61 беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к столице

Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T09:32

2026-06-30T09:32

2026-06-30T09:34

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атаки всу

сергей собянин

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, только на подлете к столице сбит 61 вражеский дрон. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что илы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Егорьевске в результате падения обломков дрона загорелся частный дом, на пожаре погиб шестимесячный ребенок.Утром 30 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 60 украинских беспилотников совершили массированную атаку на регион.Также сообщалось, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости сво, атаки всу, сергей собянин, новости, беспилотник (бпла, дрон)