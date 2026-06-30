https://crimea.ria.ru/20260630/naberezhnaya-v-koktebele-gotova-na-89-protsentov-1157267307.html

Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов

Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов

Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T11:09

2026-06-30T11:09

2026-06-30T11:09

реконструкция набережной в коктебеле

коктебель

крым

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма."На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 89 процентов. На площадке ежедневно трудятся 95 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.По словам министра строительства Эдуарда Щеголева, сейчас на объекте ведется активная фаза работ: монтируется опалубка, укладывается и подрезается тротуарная плитка, устанавливаются крышки парапетов и закладные опоры освещения.По информации Минстроя, завершено устройство 383 буронабивных свай, почти готовы противооползневые сооружения и буны, выполнена отсыпка пляжа в объеме 88 900 кубометров, уложено 19 200 квадратных метров плитки из запланированных 26 300.21 мая в Минстрое сообщали, что работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работыВ Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрдНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реконструкция набережной в коктебеле, коктебель, крым, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), реализация фцп в крыму и севастополе