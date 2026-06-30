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Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов
Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов
Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T11:09
2026-06-30T11:09
реконструкция набережной в коктебеле
коктебель
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новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма."На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 89 процентов. На площадке ежедневно трудятся 95 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.По словам министра строительства Эдуарда Щеголева, сейчас на объекте ведется активная фаза работ: монтируется опалубка, укладывается и подрезается тротуарная плитка, устанавливаются крышки парапетов и закладные опоры освещения.По информации Минстроя, завершено устройство 383 буронабивных свай, почти готовы противооползневые сооружения и буны, выполнена отсыпка пляжа в объеме 88 900 кубометров, уложено 19 200 квадратных метров плитки из запланированных 26 300.21 мая в Минстрое сообщали, что работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работыВ Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрдНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
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реконструкция набережной в коктебеле, коктебель, крым, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), реализация фцп в крыму и севастополе
Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов

Готовность набережной в Коктебеле составляет 89 процентов

11:09 30.06.2026
 
© Минстрой КрымаРеконструкция набережной Коктебеля
Реконструкция набережной Коктебеля
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.
"На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 89 процентов. На площадке ежедневно трудятся 95 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
По словам министра строительства Эдуарда Щеголева, сейчас на объекте ведется активная фаза работ: монтируется опалубка, укладывается и подрезается тротуарная плитка, устанавливаются крышки парапетов и закладные опоры освещения.
© Минстрой КрымаРеконструкция набережной Коктебеля
Реконструкция набережной Коктебеля
© Минстрой Крыма
Реконструкция набережной Коктебеля
"Продолжается устройство внутренних перегородок спасательной станции, шлифовка лестничных маршей и подготовка к монтажу утеплителя в общественных туалетах. Параллельно решаются вопросы технологического присоединения к сетям электроснабжения и водоснабжения", - отметил министр.
По информации Минстроя, завершено устройство 383 буронабивных свай, почти готовы противооползневые сооружения и буны, выполнена отсыпка пляжа в объеме 88 900 кубометров, уложено 19 200 квадратных метров плитки из запланированных 26 300.
© Минстрой КрымаРеконструкция набережной Коктебеля
Реконструкция набережной Коктебеля
© Минстрой Крыма
Реконструкция набережной Коктебеля
21 мая в Минстрое сообщали, что работы по реконструкции набережной в поселке Коктебель выполнены на 86%.
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект заявил, что подрядчик обязан максимально быстро завершить реконструкцию набережной, для чего в кратчайшие сроки должен мобилизовать ресурсы и оптимизировать технологические процессы.
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Реконструкция набережной в КоктебелеКоктебельКрымНовости КрымаМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Реализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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