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На Кубани сняли режим ЧС
На Кубани сняли режим ЧС - РИА Новости Крым, 30.06.2026
На Кубани сняли режим ЧС
В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края сняли режим ЧС, который был введен из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T17:39
2026-06-30T17:39
2026-06-30T17:39
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режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края сняли режим ЧС, который был введен из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта"Небо и земля": Куренков оценил работы по ликвидации ЧС в ТуапсеПоедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
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кубань, краснодарский край, режим чс, разлив нефтепродуктов, новости, туапсе