https://crimea.ria.ru/20260630/na-kubani-izyali-pochti-15-tonny-domashnego-alkogolya-1157275517.html

На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя

На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя - РИА Новости Крым, 30.06.2026

На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя

В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя у местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T22:22

2026-06-30T22:22

2026-06-30T22:22

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя у местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кубани."Всего из незаконного оборота изъято 1 тонна 430 литров алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Обыски прошли в доме 56-летнего мужчины. Полицейские нашли у него пластиковые тары с вином с объемом 200 литров каждая, баллоны и канистры, в которых находились коньяк и чача.Ранее сообщалось, что с 30 марта в Севастополе вступили в силу новые правила продажи алкоголя в кафе и барах, которые расположены в многоквартирных домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стало больше отравлений среди пьющих женщинВ Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детейНарколог: число женщин с наркологической зависимостью растет

краснодарский край

кубань

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2026

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