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На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя - РИА Новости Крым, 30.06.2026
На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя у местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T22:22
2026-06-30T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя у местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кубани."Всего из незаконного оборота изъято 1 тонна 430 литров алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Обыски прошли в доме 56-летнего мужчины. Полицейские нашли у него пластиковые тары с вином с объемом 200 литров каждая, баллоны и канистры, в которых находились коньяк и чача.Ранее сообщалось, что с 30 марта в Севастополе вступили в силу новые правила продажи алкоголя в кафе и барах, которые расположены в многоквартирных домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стало больше отравлений среди пьющих женщинВ Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детейНарколог: число женщин с наркологической зависимостью растет
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мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань, происшествия, алкоголь, новости
На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя

Вино, коньяк и чача: у жителя Кубани изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя

22:22 30.06.2026
 
© Depositphotos.com AnuskiserranoОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Depositphotos.com Anuskiserrano
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли почти 1,5 тонны домашнего алкоголя у местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кубани.
"Всего из незаконного оборота изъято 1 тонна 430 литров алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Обыски прошли в доме 56-летнего мужчины. Полицейские нашли у него пластиковые тары с вином с объемом 200 литров каждая, баллоны и канистры, в которых находились коньяк и чача.
"В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний. Проводится проверка", - добавили в полиции Кубани.
Ранее сообщалось, что с 30 марта в Севастополе вступили в силу новые правила продажи алкоголя в кафе и барах, которые расположены в многоквартирных домах.
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