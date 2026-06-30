https://crimea.ria.ru/20260630/krymskiy-most-utrom-30-iyunya-operativnaya-informatsiya-1157260010.html
Крымский мост утром 30 июня: оперативная информация
Крымский мост утром 30 июня: оперативная информация - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымский мост утром 30 июня: оперативная информация
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром во вторник, 30 июня, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T06:04
2026-06-30T06:04
2026-06-30T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром во вторник, 30 июня, очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост утром 30 июня: оперативная информация
Крымский мост 30 июня утром свободен для проезда с обеих сторон