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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
К вечеру вторника у Крымского моста образовалась небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:12
2026-06-30T19:12
2026-06-30T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста образовалась небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
У Крымского моста к вечеру 30 июня в очереди со стороны Керчи стоят 35 машин