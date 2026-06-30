https://crimea.ria.ru/20260630/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1157286488.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

К вечеру вторника у Крымского моста образовалась небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T19:12

2026-06-30T19:12

2026-06-30T19:12

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста образовалась небольшая очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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