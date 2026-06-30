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Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода
На Крымском мосту к обеду вторника, 30 июня, выросли очереди с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T14:10
2026-06-30T14:10
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к обеду вторника, 30 июня, выросли очереди с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Два часа назад очередь была только на выезде с полуострова.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост
Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода

Крымский мост – проезда ждут 85 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

14:10 30.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к обеду вторника, 30 июня, выросли очереди с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Два часа назад очередь была только на выезде с полуострова.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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