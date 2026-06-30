https://crimea.ria.ru/20260630/krymskiy-most-na-vyezde-s-poluostrova-nachala-rasti-ochered-1157269352.html

Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь

Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь

На Крымском мосту в полдень вторника, 30 июня, со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 35 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T12:10

2026-06-30T12:10

2026-06-30T14:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в полдень вторника, 30 июня, со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 35 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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