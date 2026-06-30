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Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
На Крымском мосту в полдень вторника, 30 июня, со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 35 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:10
2026-06-30T14:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в полдень вторника, 30 июня, со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 35 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь

Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждут 35 автомобилей

12:10 30.06.2026 (обновлено: 14:06 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в полдень вторника, 30 июня, со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 35 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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