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Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
Проезд по Крымскому мосту к вечеру вторника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:03
2026-06-30T21:03
2026-06-30T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту к вечеру вторника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост вечером 30 июня свободен для проезда