Рейтинг@Mail.ru
Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260630/krymchane-otdali-moshennikam-135-mln-rubley-za-nedelyu-1157264297.html
Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
За неделю почти 30 крымчан, поверив дистанционным мошенникам, передали им 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:48
2026-06-30T21:48
мошенничество
кибербезопасность
киберпреступность
новости крыма
крым
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136536_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_0b34d769c856e099aef0eac92582ed91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За неделю почти 30 крымчан, поверив дистанционным мошенникам, передали им 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.Наибольшую сумму потерял 63-летний евпаториец, которому в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал более 5,5 миллиона рублей и передал наличность курьеру.В то, что родственник попал в аварию и срочно необходимы деньги, поверили пятеро крымчан из Симферополя, Сак, Белогорского и Красногвардейского районов. В общей сумме они потеряли более 1,2 миллиона рублей.Под предлогом инвестирования в акции компании кибераферисты обманули троих жителей Ялты, которые лишились 177 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенниковБанки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенниковВ Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136536_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_0bf50c3d6dec9eb0856558d2ff2f8def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, новости крыма, крым, мвд по республике крым
Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю

За неделю жители Крыма потеряли более 13 миллионов рублей из-за кибермошенников

21:48 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За неделю почти 30 крымчан, поверив дистанционным мошенникам, передали им 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.

"В период с 22 по 28 июня 28 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 13,5 миллиона рублей. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане, – "Ваш родственник попал в ДТП", декларация денежных средств, займ денег, дополнительный заработок", – говорится в сообщении.

Наибольшую сумму потерял 63-летний евпаториец, которому в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал более 5,5 миллиона рублей и передал наличность курьеру.
В то, что родственник попал в аварию и срочно необходимы деньги, поверили пятеро крымчан из Симферополя, Сак, Белогорского и Красногвардейского районов. В общей сумме они потеряли более 1,2 миллиона рублей.
Под предлогом инвестирования в акции компании кибераферисты обманули троих жителей Ялты, которые лишились 177 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников
 
МошенничествоКибербезопасностьКиберпреступностьНовости КрымаКрымМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
22:46Топливный вопрос в Крыму и учения НАТО в Черном море: главное за день
22:24Над Крымом работает ПВО
22:22На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
22:06В Крыму изменился размер зарплаты для расчета алиментов
21:58Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
21:48Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю
21:39Новые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
21:26Студенты СевГУ стали призерами Всероссийского инженерного конкурса
21:03Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
20:47В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
20:35Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
20:18Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
19:57Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
19:44Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
19:35В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
19:29Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
19:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
19:05Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
18:59Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
Лента новостейМолния