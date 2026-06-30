https://crimea.ria.ru/20260630/krymchane-otdali-moshennikam-135-mln-rubley-za-nedelyu-1157264297.html

Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Крымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю

За неделю почти 30 крымчан, поверив дистанционным мошенникам, передали им 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T21:48

2026-06-30T21:48

2026-06-30T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За неделю почти 30 крымчан, поверив дистанционным мошенникам, передали им 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.Наибольшую сумму потерял 63-летний евпаториец, которому в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что все имеющиеся сбережения в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал более 5,5 миллиона рублей и передал наличность курьеру.В то, что родственник попал в аварию и срочно необходимы деньги, поверили пятеро крымчан из Симферополя, Сак, Белогорского и Красногвардейского районов. В общей сумме они потеряли более 1,2 миллиона рублей.Под предлогом инвестирования в акции компании кибераферисты обманули троих жителей Ялты, которые лишились 177 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенниковБанки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенниковВ Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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