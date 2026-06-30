https://crimea.ria.ru/20260630/kogda-v-krymu-i-sevastopole-vosstanovyat-energosnabzhenie-1157286193.html

Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение

Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение

Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T19:05

2026-06-30T19:05

2026-06-30T19:08

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго России.

крым

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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