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Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:05
2026-06-30T19:05
2026-06-30T19:08
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго России.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Материал дополняется
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
В Крыму и Севастополе энергоснабжение рассчитывают восстановить до конца дня - Минэнерго
19:05 30.06.2026 (обновлено: 19:08 30.06.2026)