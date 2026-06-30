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Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:05
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго России.
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Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение

В Крыму и Севастополе энергоснабжение рассчитывают восстановить до конца дня - Минэнерго

19:05 30.06.2026 (обновлено: 19:08 30.06.2026)
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение в Крыму и Севастополе рассчитывают к концу вторника, 30 июня, если позволит оперативная обстановка. Об этом сообщили в Минэнерго России.

"По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — к концу дня, если позволит оперативная обстановка", - говорится в сообщении.

 
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