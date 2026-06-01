https://crimea.ria.ru/20260630/kakoy-segodnya-prazdnik-30-iyunya-1129701910.html

Какой сегодня праздник: 30 июня

Какой сегодня праздник: 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Какой сегодня праздник: 30 июня

Сегодня во всем мире поздравляют верных жен и обсуждают опасность астероидов. А еще в этот день родился Майк Тайсон, вышли в свет роман "Унесенные ветром" и... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T00:00

2026-06-30T00:00

2026-06-30T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире поздравляют верных жен и обсуждают опасность астероидов. А еще в этот день родился Майк Тайсон, вышли в свет роман "Унесенные ветром" и первая книга про Гарри Поттера.Что празднуют в миреВ этот день 118 лет назад над Сибирью пролетел и взорвался Тунгусский метеорит. Чтобы общество больше знало об опасности столкновения c астероидами, в 2016 году Генассамблея ООН учредила Международный день астероида. Тунгусский феномен стал крупнейшим и наиболее разрушительным событием в истории наблюдений. Гигантский огненный шар взорвался на высоте 7-10 километров над тайгой. Взрыв был настолько сильным, что его энергию можно сравнить с двумя тысячами ядерных бомб. Световое излучение привело к возгоранию тайги, а из-за взрывной волны сиюминутно было повалено 40 километров леса.Профессиональный праздник отмечают сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Министерство взяло на себя обязанность охранять исправительные учреждения 32 года назад, а сам праздник учредили в 2008 году.В России и за рубежом сегодня празднуют День верной жены. Праздник не имеет официального статуса, однако это не мешает любящим мужьям сделать в этот день супруге приятный сюрприз и провести вместе вечер.Знаменательные событияВ 1894 году в Лондоне открыли Тауэрский мост. Разводной мост над Темзой открывал сам принц Уэльский.Советский изобретатель Ованес Адамян 96 лет назад изобрел телефакс. Использовав радио и фотографию, инженер сумел впервые осуществить прием фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.92 года назад заработала первая в СССР гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом. По расчету властей, Нивскую ГЭС-2 должны были запустить в январе 1933 года, но планы оказались нереализуемы. Строители впервые возводили подобное сооружение в сложных условиях Севера, так как перед ними стояла задача сделать плотину, проложить почти 5-километровый отводящий канал и построить главное сооружение станции. ГЭС заработала 30 июня 1934 года.В 1936 году вышел в свет первый тираж романа американской писательницы Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".Крымская астрофизическая обсерватория сегодня отмечает 81-й день рождения. Ее основали в Бахчисарайском районе в поселке Научный в 1945 году на базе симеизского отделения Пулковской обсерватории.В 1956 советские власти обнародовали постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий". Хотя само постановление приняли в феврале на ХХ съезде партии, его опубликовали спустя четыре месяца, причем в скорректированном варианте. Дело в том, что доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина был куда более жестким, но народ увидел отредактированную версию.В 1997 году на полках появилась первая книга о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и философский камень".Кто родилсяВ 1892 году родился всемирно известный французский актер театра и кино Пьер Бланшар, известный ролями в фильмах "Преступление и наказание", "Капитан Фракасс", "Человек ниоткуда" и других.Самый известный американский грабитель банков Вилли Саттон родился в 1901 году. Он вошел в историю как самый артистичный вор, который за свою жизнь украл около двух миллионов долларов. За свои перевоплощения получил прозвище Артист.Американский боксер Майк Тайсон отмечает свой 60-й день рождения. Один из самых известных в мире боксеров, обладатель многих мировых рекордов, не побитых по сей день. Еще и актер. Он сыграл самого себя фильме "Тайсон" (1994), а в 2016 году получил одну из главных ролей в фильме "Ип Ман 3". У знаменитости восемь детей. Он многие годы остается вегетарианцем и исповедует ислам.Российскому журналисту, первому заместителю гендиректора холдинга ВГТРК Андрею Кондрашову исполняется 53 года, в этот день родились актер театра и кино, народный артист РСФСР Владимир Дружников, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира Владимир Петров, российский музыкант, певец, автор песен, основатель группы "Алиса" Святослав Задерий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, праздники и памятные даты, общество, россия, в мире, история, спорт, метеорит