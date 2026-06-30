https://crimea.ria.ru/20260630/kak-khranit-insulin-pri-pereboyakh-so-svetom-rekomendatsii-minzdrava-kryma-1157252728.html

Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма

Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма

В условиях перебоев с электроснабжением пациентам с сахарным диабетом нужно использовать специальные средства для хранения инсулина. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T20:18

2026-06-30T20:18

2026-06-30T20:18

инсулин

минздрав крыма

совет эксперта

отключение электроэнергии в крыму

крым

здоровье

сахарный диабет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В условиях перебоев с электроснабжением пациентам с сахарным диабетом нужно использовать специальные средства для хранения инсулина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.Для длительных поездок или в условиях сильной жары стоит выбирать термоконтейнеры со встроенным цифровым датчиком температуры, что позволит отслеживать режим в реальном времени. Перед каждой инъекцией важно проверять внешний вид инсулина. Нельзя использовать препарат, если он помутнел, расслоился, в нем появились комки или хлопья.Репинская добавила, не стоит оставлять инсулин в термоконтейнер на сутки и дольше без проверки и замены хладоэлементов. Важно помнить: если инсулин подвергался воздействию температуры выше +30 градусов, либо был заморожен, его эффективность может снизиться.Эксперт напомнила, флаконы с инсулином или шприц-ручки, которые используются для ежедневных инъекций, могут храниться при температуре до +30 в течение 4 недель (инсулин детемир – 6 недель, инсулин деглудек – 8 недель). Перед введением инсулин должен иметь комнатную температуру. Запас инсулина должен храниться при температуре +2...+8 градусов..Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкой на севере Крыма полностью обесточенАлушта частично обесточенаВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсулин, минздрав крыма, совет эксперта, отключение электроэнергии в крыму, крым, здоровье, сахарный диабет