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Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
В условиях перебоев с электроснабжением пациентам с сахарным диабетом нужно использовать специальные средства для хранения инсулина. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T20:18
2026-06-30T20:18
2026-06-30T20:18
инсулин
минздрав крыма
совет эксперта
отключение электроэнергии в крыму
крым
здоровье
сахарный диабет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В условиях перебоев с электроснабжением пациентам с сахарным диабетом нужно использовать специальные средства для хранения инсулина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.Для длительных поездок или в условиях сильной жары стоит выбирать термоконтейнеры со встроенным цифровым датчиком температуры, что позволит отслеживать режим в реальном времени. Перед каждой инъекцией важно проверять внешний вид инсулина. Нельзя использовать препарат, если он помутнел, расслоился, в нем появились комки или хлопья.Репинская добавила, не стоит оставлять инсулин в термоконтейнер на сутки и дольше без проверки и замены хладоэлементов. Важно помнить: если инсулин подвергался воздействию температуры выше +30 градусов, либо был заморожен, его эффективность может снизиться.Эксперт напомнила, флаконы с инсулином или шприц-ручки, которые используются для ежедневных инъекций, могут храниться при температуре до +30 в течение 4 недель (инсулин детемир – 6 недель, инсулин деглудек – 8 недель). Перед введением инсулин должен иметь комнатную температуру. Запас инсулина должен храниться при температуре +2...+8 градусов..Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкой на севере Крыма полностью обесточенАлушта частично обесточенаВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
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инсулин, минздрав крыма, совет эксперта, отключение электроэнергии в крыму, крым, здоровье, сахарный диабет
Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
При перебоях с электроснабжением для хранения инсулина нужно использовать термоконтейнеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В условиях перебоев с электроснабжением пациентам с сахарным диабетом нужно использовать специальные средства для хранения инсулина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.
"В условиях перебоев с электроснабжением и в жаркую погоду пациентам рекомендуется использовать термоконтейнеры, термосумки или охлаждающие чехлы для поддержания нужной температуры хранения препарата. В них применяют хладоэлементы, которые предварительно замораживают… При этом не следует класть инсулин вплотную к хладоэлементам – это может заморозить препарат", – рассказала главный внештатный специалист‑эндокринолог Минздрава РК Ирина Репинская
Для длительных поездок или в условиях сильной жары стоит выбирать термоконтейнеры со встроенным цифровым датчиком температуры, что позволит отслеживать режим в реальном времени. Перед каждой инъекцией важно проверять внешний вид инсулина. Нельзя использовать препарат, если он помутнел, расслоился, в нем появились комки или хлопья.
Репинская добавила, не стоит оставлять инсулин в термоконтейнер на сутки и дольше без проверки и замены хладоэлементов. Важно помнить: если инсулин подвергался воздействию температуры выше +30 градусов, либо был заморожен, его эффективность может снизиться.
Эксперт напомнила, флаконы с инсулином или шприц-ручки, которые используются для ежедневных инъекций, могут храниться при температуре до +30 в течение 4 недель (инсулин детемир – 6 недель, инсулин деглудек – 8 недель). Перед введением инсулин должен иметь комнатную температуру. Запас инсулина должен храниться при температуре +2...+8 градусов..
Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются
ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.
Как сообщил
ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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