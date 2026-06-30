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Как изменились цены на жилье в Крыму

Как изменились цены на жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Как изменились цены на жилье в Крыму

В Крыму снижаются цены на недвижимость и эта тенденция продолжится до момента стабилизации ситуации. Об этом РИА Новости Крым заявила специалист по недвижимости РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T18:19

2026-06-30T18:19

2026-06-30T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму снижаются цены на недвижимость и эта тенденция продолжится до момента стабилизации ситуации. Об этом РИА Новости Крым заявила специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.По ее словам, это касается как недвижимости на вторичном рынке, так и на первичном. Чтобы поддержать застройщиков, столкнувшихся с трудностями на фоне падения продаж, на федеральном уровне принято решение о продлении семейной ипотеки, условия по которой, как ожидалось, должны были ужесточиться с 1 июля, но пока сохраняются. Это позволит сохранить часть продаж, но пока не спровоцирует роста цен, считает инвесттехнолог."Естественно, падение продаж сказывается на ценах. Например, на "вторичку" в новостройках – имеются ввиду инвесторы, которые выкупали недвижимость для перепродажи – уже дают хорошие дисконты. Там, где просили 8 – 7,5 млн за однокомнатную квартиру, сейчас просят 6 – 5,8 млн", – продолжает эксперт.В этой связи, с точки зрения цен, текущий момент – подходящий для приобретения квартиры, подчеркивает Буйлова. При этом, по ее словам, сейчас речь идет еще и возможности торговаться.Аренда жилья в КрымуЧто касается долгосрочной аренды жилья в Крыму, по данным эксперта, в этом секторе также наблюдается снижение цен. "Рынок аренды жилья реагирует на рынок продаж. Продажи снижаются, естественно, дешевеет и аренда. И это видно уже сейчас: примерно, процентов на 10-15. Это касается в том числе и Южнобережья, приморских городов, где обычно на период курортного сезона цены на долгосрочную аренду повышаются. Сейчас больших повышений нет – арендодатели пытаются удержать тех арендаторов, которые есть", – говорит собеседница агентства.При текущем падении цен, Крым и Севастополь все еще замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, выяснили ранее аналитики РИА Новости. Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости"Вторичка" в Крыму – эксперты советуют быстрее покупать недвижимостьКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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