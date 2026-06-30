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Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
Героизация нацистов и их пособников на Украине никак не отразится на дальнейшей европейской поддержке Киева. Позиция Польши по данному вопросу не будет... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:29
2026-06-30T19:29
2026-06-30T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Героизация нацистов и их пособников на Украине никак не отразится на дальнейшей европейской поддержке Киева. Позиция Польши по данному вопросу не будет приниматься в учет Брюсселем и Вашингтоном. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.По мнению политолога, критика политики киевского режима по героизации ОУН-УПА* со стороны отдельных представителей Евросоюза, особенно Польши, является своего рода "дымовой завесой", под прикрытием которой Европа перевооружается и готовится ко вводу войск на Украину для поддержки режима Владимира Зеленского.С другой стороны, по словам Шатилова, выпады Польши в адрес Украины отражают общие настроения Варшавы, которая стремится всеми силами не допустить того, чтобы Киев занял какую-либо лидирующую роль в отношениях с главными странами ЕС."Поляки были всегда главными бенефициарами всяких трансфертов внутри Евросоюза. Они считались как бы "самыми любимыми детьми" Брюсселя и Вашингтона. Они всегда жили на широкую ногу и получали очень серьезные бонусы по линии США и ЕС. Конкуренты им не нужны, тем более в лице Украины, имеющей обширную антипольскую историю", – пояснил специалист.Как отметил политолог, Варшава негодует и сильно обижается на то, что Евросоюз пытается "пригреть" Украину и едва ли ни заменить ею Польшу в качестве "любимой жены" Брюсселя и Вашингтона."Но в целом, конечно, никто полякам не даст сделать ничего радикального против Украины, даже если они это захотят. Польша вынуждена работать по общему плану Запада в отношении Украины", - подытожил Шатилов.Ранее Зеленский предложил создать украинский пантеон героев. Пока не определено, кто в него попадет, однако не исключается, что одним из таких лиц может стать идеолог и лидер ОУН* Степан Бандера.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию нацистских пособников.*организации признаны экстремистскими и запрещены в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для КиеваСравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
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украина, польша, мнения, александр шатилов, политика, реабилитация нацизма, нацизм, неонацизм
Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
Героизация нацизма на Украине не помешает поддержке Киева со стороны ЕС – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Героизация нацистов и их пособников на Украине никак не отразится на дальнейшей европейской поддержке Киева. Позиция Польши по данному вопросу не будет приниматься в учет Брюсселем и Вашингтоном. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
По мнению политолога, критика политики киевского режима по героизации ОУН-УПА* со стороны отдельных представителей Евросоюза, особенно Польши, является своего рода "дымовой завесой", под прикрытием которой Европа перевооружается и готовится ко вводу войск на Украину для поддержки режима Владимира Зеленского.
"Эти словесные манипуляции и искусственные конфликты служат отвлекающим маневром и как бы призваны дезориентировать российское общество и элиты относительно якобы имеющихся разногласий в Евросоюзе по вопросу Украины", - полагает эксперт.
С другой стороны, по словам Шатилова, выпады Польши в адрес Украины отражают общие настроения Варшавы, которая стремится всеми силами не допустить того, чтобы Киев занял какую-либо лидирующую роль в отношениях с главными странами ЕС.
"Поляки были всегда главными бенефициарами всяких трансфертов внутри Евросоюза. Они считались как бы "самыми любимыми детьми" Брюсселя и Вашингтона. Они всегда жили на широкую ногу и получали очень серьезные бонусы по линии США и ЕС. Конкуренты им не нужны, тем более в лице Украины, имеющей обширную антипольскую историю", – пояснил специалист.
Как отметил политолог, Варшава негодует и сильно обижается на то, что Евросоюз пытается "пригреть" Украину и едва ли ни заменить ею Польшу в качестве "любимой жены" Брюсселя и Вашингтона.
"Но в целом, конечно, никто полякам не даст сделать ничего радикального против Украины, даже если они это захотят. Польша вынуждена работать по общему плану Запада в отношении Украины", - подытожил Шатилов.
Ранее Зеленский предложил создать украинский пантеон героев. Пока не определено, кто в него попадет, однако не исключается, что одним из таких лиц может стать идеолог и лидер ОУН* Степан Бандера.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил
, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от политики героизации нацистских пособников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий сообщил
, что лишил Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию нацистских пособников.
*организации признаны экстремистскими и запрещены в России
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