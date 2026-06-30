https://crimea.ria.ru/20260630/kak-dolgo-prodlyatsya-ogranicheniya-po-toplivu-v-sevastopole-1157273686.html

Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе

Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе

Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T13:28

2026-06-30T13:28

2026-06-30T13:28

севастополь

новости севастополя

дефицит топлива в крыму

бензин

топливо

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.Он добавил, что в Севастополе нет крупных федеральных топливных сетей, как и государственных АЗС, поэтому обслуживающие Крымский полуостров частные компании вынуждены поднимать цены на топливо из-за роста логистических издержек.По словам Развожаева, это повышение "соответствует текущим реалиям".Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым,.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльВ Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продажеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, дефицит топлива в крыму, бензин, топливо, михаил развожаев