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Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе
Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе
Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T13:28
2026-06-30T13:28
севастополь
новости севастополя
дефицит топлива в крыму
бензин
топливо
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.Он добавил, что в Севастополе нет крупных федеральных топливных сетей, как и государственных АЗС, поэтому обслуживающие Крымский полуостров частные компании вынуждены поднимать цены на топливо из-за роста логистических издержек.По словам Развожаева, это повышение "соответствует текущим реалиям".Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым,.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльВ Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продажеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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севастополь, новости севастополя, дефицит топлива в крыму, бензин, топливо, михаил развожаев
Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе

Ограничения по продаже топлива в Севастополе сохранятся в ближайший месяц – Развожаев

13:28 30.06.2026
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Ограничения на продажу топлива в Севастополе, скорее всего, сохранятся в ближайший месяц. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.
"Продолжаем работу вместе с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются и в ближайший месяц они, скорее всего, сохранятся в том или ином объеме, скорее всего – в текущей ситуации", - сказал губернатор.
Он добавил, что в Севастополе нет крупных федеральных топливных сетей, как и государственных АЗС, поэтому обслуживающие Крымский полуостров частные компании вынуждены поднимать цены на топливо из-за роста логистических издержек.
По словам Развожаева, это повышение "соответствует текущим реалиям".
"Работаем вместе с федеральным штабом и с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым над тем, чтобы с помощью дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране", - заверил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым,.
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СевастопольНовости СевастополяДефицит топлива в КрымуБензинТопливоМихаил Развожаев
 
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