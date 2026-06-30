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Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границах РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено с 1 июля. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T21:58

2026-06-30T21:58

2026-06-30T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границах РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено с 1 июля. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. В соответствии с приложением, речь идет об участках границы с Финляндской, Эстонской и Латвийской республиками. МИДу России поручено уведомить о принятом решении перечисленные страны.Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Этой "шпаной", по словам Лаврова, руководят ведущие страны Европы, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и ЭстонииФинляндия начала военные учения недалеко от границы с РоссиейВ Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, эстония, латвия, россия, граница, новости, транспорт