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Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
Движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границах РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено с 1 июля. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T21:58
2026-06-30T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границах РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено с 1 июля. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. В соответствии с приложением, речь идет об участках границы с Финляндской, Эстонской и Латвийской республиками. МИДу России поручено уведомить о принятом решении перечисленные страны.Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Этой "шпаной", по словам Лаврова, руководят ведущие страны Европы, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и ЭстонииФинляндия начала военные учения недалеко от границы с РоссиейВ Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу
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финляндия, эстония, латвия, россия, граница, новости, транспорт
Кабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Кабмин РФ закрывает движение на участках границ с Финляндией, Эстонией и Латвией

21:58 30.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкПриграничная зона российско-финской границы.
Приграничная зона российско-финской границы. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Сергей Компанийченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Движение через отдельные железнодорожные пункты пропуска на границах РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией будет приостановлено с 1 июля. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках границы российской Федерации по перечню, согласно приложению", - сказано в документе.

В соответствии с приложением, речь идет об участках границы с Финляндской, Эстонской и Латвийской республиками. МИДу России поручено уведомить о принятом решении перечисленные страны.
Прибалтийские страны напоминают трех "маленьких хулиганчиков" из детства, которые во дворе пристают к людям в попытках отобрать мелочь или бутерброд. Такую аналогию привел ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Этой "шпаной", по словам Лаврова, руководят ведущие страны Европы, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей – постоянно ослаблять Россию и всех ее друзей и союзников, включая Белоруссию.
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