https://crimea.ria.ru/20260630/iran-pokazal-vsem-obrazets-vedeniya-peregovorov-s-ssha--ekspert-1157239396.html

Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт

Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт

Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T07:19

2026-06-30T07:19

2026-06-30T07:19

александр дудчак

мнения

иран

обострение между ираном и сша

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По мнению политолога, вряд ли следует рассчитывать на то, что американская администрация будет искренне и всеми силами добиваться украинского урегулирования, следуя достигнутым в Анкоридже пониманиям."Война выгодна тому же (президент США Дональду) Трампу. Американские заводы получают заказы, европейцы собирают деньги и становятся в очередь, чтобы купить продукцию американского ВПК, вовсю работает Palantir, они отрабатывают новые методы и средства ведения войны. Рассчитывать на то, что Трамп войдет в положение России, не приходится", - добавил Дудчак.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что так называемый "дух Анкориджа" не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Но на Аляске обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, указал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегдаТрамп сосредоточен на собственных победах - экспертПочему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудчак, мнения, иран, обострение между ираном и сша, политика, переговоры