Рейтинг@Mail.ru
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260630/iran-pokazal-vsem-obrazets-vedeniya-peregovorov-s-ssha--ekspert-1157239396.html
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T07:19
2026-06-30T07:19
александр дудчак
мнения
иран
обострение между ираном и сша
политика
переговоры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e8de07e72458233bf17cbba9f6431f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По мнению политолога, вряд ли следует рассчитывать на то, что американская администрация будет искренне и всеми силами добиваться украинского урегулирования, следуя достигнутым в Анкоридже пониманиям."Война выгодна тому же (президент США Дональду) Трампу. Американские заводы получают заказы, европейцы собирают деньги и становятся в очередь, чтобы купить продукцию американского ВПК, вовсю работает Palantir, они отрабатывают новые методы и средства ведения войны. Рассчитывать на то, что Трамп войдет в положение России, не приходится", - добавил Дудчак.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что так называемый "дух Анкориджа" не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Но на Аляске обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, указал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегдаТрамп сосредоточен на собственных победах - экспертПочему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_d063b3a69a82eb1da69a387d43f9cc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дудчак, мнения, иран, обострение между ираном и сша, политика, переговоры
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт

Трампу выгодно продолжение украинского конфликта – политолог

07:19 30.06.2026
 
© AP Photo Vahid SalemiМужчина держит иранский флаг
Мужчина держит иранский флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo Vahid Salemi
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Иран (показал) прекрасное пособие, как вести переговоры с США. Удары по объектам противника на любой территории, где бы они не находились, оказывается, достигают эффекта, и никакая ядерная война не начинается. А агрессор утирает сопли и пытается выйти из этой ситуации красиво. Даже наземную операцию они (США – ред.) не решились там проводить, потому что для них будут неприемлемые потери", - сказал эксперт.
По мнению политолога, вряд ли следует рассчитывать на то, что американская администрация будет искренне и всеми силами добиваться украинского урегулирования, следуя достигнутым в Анкоридже пониманиям.
"Война выгодна тому же (президент США Дональду) Трампу. Американские заводы получают заказы, европейцы собирают деньги и становятся в очередь, чтобы купить продукцию американского ВПК, вовсю работает Palantir, они отрабатывают новые методы и средства ведения войны. Рассчитывать на то, что Трамп войдет в положение России, не приходится", - добавил Дудчак.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что так называемый "дух Анкориджа" не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Но на Аляске обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, указал российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
Трамп сосредоточен на собственных победах - эксперт
Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
 
Александр ДудчакМненияИранОбострение между Ираном и СШАПолитикаПереговоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:02Страны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море
07:52Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек
07:34419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
07:19Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
06:52ВСУ массированно ударили по Ростовской области
06:37Снижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией
06:10ВСУ вторые сутки непрерывно пытаются атаковать Москву
06:04Крымский мост утром 30 июня: оперативная информация
00:01Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
22:30Новости Крыма сегодня: что случилось за день
22:14Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
21:53Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
21:52Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
21:30В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
21:22Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
21:05ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
20:54Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
20:28В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
20:11Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
Лента новостейМолния