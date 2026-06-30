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Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T07:19
2026-06-30T07:19
2026-06-30T07:19
александр дудчак
мнения
иран
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По мнению политолога, вряд ли следует рассчитывать на то, что американская администрация будет искренне и всеми силами добиваться украинского урегулирования, следуя достигнутым в Анкоридже пониманиям."Война выгодна тому же (президент США Дональду) Трампу. Американские заводы получают заказы, европейцы собирают деньги и становятся в очередь, чтобы купить продукцию американского ВПК, вовсю работает Palantir, они отрабатывают новые методы и средства ведения войны. Рассчитывать на то, что Трамп войдет в положение России, не приходится", - добавил Дудчак.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что так называемый "дух Анкориджа" не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Но на Аляске обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, указал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегдаТрамп сосредоточен на собственных победах - экспертПочему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнение
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александр дудчак, мнения, иран, обострение между ираном и сша, политика, переговоры
Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт
Трампу выгодно продолжение украинского конфликта – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым.
Иран продемонстрировал всему миру образцовую тактику ведения переговоров с США, не побоявшись наносить удары по объектам противника на территории других стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Иран (показал) прекрасное пособие, как вести переговоры с США. Удары по объектам противника на любой территории, где бы они не находились, оказывается, достигают эффекта, и никакая ядерная война не начинается. А агрессор утирает сопли и пытается выйти из этой ситуации красиво. Даже наземную операцию они (США – ред.) не решились там проводить, потому что для них будут неприемлемые потери", - сказал эксперт.
По мнению политолога, вряд ли следует рассчитывать на то, что американская администрация будет искренне и всеми силами добиваться украинского урегулирования, следуя достигнутым в Анкоридже пониманиям.
"Война выгодна тому же (президент США Дональду) Трампу. Американские заводы получают заказы, европейцы собирают деньги и становятся в очередь, чтобы купить продукцию американского ВПК, вовсю работает Palantir, они отрабатывают новые методы и средства ведения войны. Рассчитывать на то, что Трамп войдет в положение России, не приходится", - добавил Дудчак.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что так называемый "дух Анкориджа" не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Но на Аляске обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, указал российский лидер.
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