https://crimea.ria.ru/20260630/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-s-poludnya-vtornika-1157269556.html

Где в Севастополе не будет света с полудня вторника

Где в Севастополе не будет света с полудня вторника - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Где в Севастополе не будет света с полудня вторника

В Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T12:18

2026-06-30T12:18

2026-06-30T12:18

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.К потребителям 1-й очереди относятся следующие адреса:Балаклавский районБалаклава: ул. Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная.Пригород и поселки: с. Флотское, с. Оборонное, с. Штурмовое, с. Благодать, пос. Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана.Улицы: ул. Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, ул. Сапунгорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, ул. Предместная, ул. 2-ой Обороны, Делегардова балка.Гагаринский районКазачья бухта: ул. Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья.Улицы: ул. Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова.Инфраструктура: ТЦ "Лаванда", ТЦ "Муссон".Ленинский районЦентр и прилегающие улицы: Мыс Хрустальный, пл. Восставших, ул. Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта.Нахимовский районИнкерман: ул. Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе.Северная сторона и окрестности: Мекензиевы горы, бухта Голландия, ул. Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев, Циолковского.пос. Водоканал, ул. Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, ул. Колодкина.Качинский муниципальный округПос. Кача.Ранее сообщалось, что с 10:00 вторника в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продажеВ Севастополе остановили движение почти всех троллейбусовВ селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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