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Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников
Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников
Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T14:20
2026-06-30T14:20
еврокомиссия
новости
урсула фон дер ляйен
украина
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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еврокомиссия, новости, урсула фон дер ляйен, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников

Еврокомиссия выделит Украине на закупку дронов почти 4 миллиарда евро в рамках кредита

14:20 30.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро в рамках кредита в 90 миллиардов евро на передовые технологии и закупку беспилотников. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Выделяем первый транш в размере 3,9 млрд евро на передовые беспилотные летательные аппараты для укрепления обороноспособности Украины", – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сети Х.
Ранее послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.
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ЕврокомиссияНовостиУрсула фон дер ЛяйенУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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