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Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить

Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить

При частых отключениях электроснабжения специалисты Роспотребнадзора рекомендуют временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T15:08

2026-06-30T15:08

2026-06-30T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. При частых отключениях электроснабжения специалисты Роспотребнадзора рекомендуют временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием. А уже готовые супы, вторые блюда и каши хранить при комнатной температуре не больше трех часов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук."В условиях летних температур и перебоев с энергоснабжением главным риском для здоровья населения становится нарушение "холодовой цепи" при хранении продуктов. Высокая температура воздуха способствует стремительному размножению патогенных микроорганизмов в продуктах питания, что может привести к вспышкам острых кишечных инфекций (ОКИ) и пищевых токсикоинфекций. Для минимизации рисков необходимо строго соблюдать правила гигиены и пересмотреть подход к приготовлению пищи", - отметила эксперт.Правило "закрытой двери": как удержать холодПри отключении электроэнергии крайне важно сохранить внутреннюю температуру холодильного оборудования. Так, холодильник сохраняет безопасную для продуктов температуру до 4 часов, при условии, что его дверь остается закрытой. Каждое открытие дверцы сокращает это время вдвое, рассказала специалист.При этом морозильная камера удерживает безопасную температуру до 24 часов при половинной загрузке и до 48 часов при полной наполненности.Принципы безопасного меню: что и как готовить"В условиях отсутствия стабильного электроснабжения Роспотребнадзор рекомендует временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: перейти на "однопорционное" приготовление. Готовьте пищу строго на один прием. Хранение готовых супов, вторых блюд и каш при комнатной температуре более трех часов категорически запрещено", - поясняет специалист.По ее словам, в этот период важно минимизировать использования влаги, различных соусов и заправок.Кроме того, эксперт рекомендует использовать продукты быстрого приготовления. Так, кускус, овсяные хлопья, гречневая крупа не требуют длительной варки – их можно заливать горячей водой или даже водой комнатной температуры для разбухания."Можно сделать ставку на консервы. Мясная, рыбная и овощная консервация в заводской упаковке – самый безопасный источник белка в этих условиях. Однако помните: вскрытая консервная банка хранению без холодильника не подлежит. Содержимое должно быть употреблено сразу", - говорит Шевчук.Критические сроки хранения скоропортящихся продуктов без охлажденияКак рассказала специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора, при температуре воздуха выше +20 градусов большинство привычных продуктов переходят в категорию повышенного риска:Мясо, птица, рыба (сырые и готовые), копченые колбасные изделия могут находиться без холодильника не более двух часов. По истечении этого времени бактериологические показатели продуктов начинают стремительно ухудшаться.Свежие яйца без охлаждения могут храниться до 10–14 суток, но только при условии целостности скорлупы и отсутствия на ней загрязнений.Твердые сыры и сливочное масло более устойчивы. Сыр можно сохранить, завернув в пергамент, смоченный в солевом растворе.Питьевой режим и гигиена"При перебоях со светом могут возникать перепады давления в водопроводных сетях. Важно использовать для питья, мытья посуды, овощей и фруктов только бутилированную или гарантированно кипяченую воду", - отмечает специалист.Кроме того, эксперты профильного ведомства рекомендуют отказаться от стихийных покупок."Категорически не рекомендуется приобретать мясо, рыбу, молоко и домашние консервы в местах несанкционированной торговли - на улицах, вдоль трасс. В условиях жары и отсутствия холодильников у продавцов такие продукты гарантированно содержат опасные бактерии и токсины", - говорит Шевчук."При первых симптомах пищевого отравления - тошнота, рвота, жидкий стул, температура - не занимайтесь самолечением и немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - подытожила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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совет эксперта, роспотребнадзор, еда, отключение электроэнергии в крыму, здоровье, продукты, безопасность, крым