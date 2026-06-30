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Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области
Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области
В Батайске Ростовской области при тушении пожара в частном доме нашли тела двоих детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T17:19
2026-06-30T17:19
ростовская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
пожар
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области при тушении пожара в частном доме нашли тела двоих детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.В 11:55 возгорание локализовали, еще через 8 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали 31 человек и 10 единиц техники.Ранее сообщалось, что два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более сутокВ Симферополе потушили пожар в 9-этажке В Севастополе загорелся многоквартирный дом
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ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пожар, дети, новости
Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили тела двоих детей

17:19 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области при тушении пожара в частном доме нашли тела двоих детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"В 11:38 30 июня в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в городе Батайске на улице 2-й Полтавской, 43… Горел частный дом, площадь пожара - 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В 11:55 возгорание локализовали, еще через 8 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали 31 человек и 10 единиц техники.
"На месте пожара обнаружены тела двоих детей", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два человека спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.
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