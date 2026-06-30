Рейтинг@Mail.ru
Доберется ли до Крыма европейская жара - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260630/doberetsya-li-do-kryma-evropeyskaya-zhara-1157279584.html
Доберется ли до Крыма европейская жара
Доберется ли до Крыма европейская жара - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Доберется ли до Крыма европейская жара
В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T15:47
2026-06-30T15:51
татьяна любецкая
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
новости крыма
крымская погода
прогноз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/93/1100669345_0:402:2091:1578_1920x0_80_0_0_559fc5c21169598070d2d634454671d6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за аномальных температур.При этом она отметила, что и прогнозируемых + 35 градусов на полуострове пока зафиксировано не было. Так, в северных районах столбики термометра доползали до отметки + 33…+34 градуса, а в Симферополе синоптики фиксировали +31 градус.Ранее в МЧС России сообщали, что в ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.С 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значенийВ Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршрутыЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России
https://crimea.ria.ru/20260629/kak-izbezhat-serdechno-sosudistykh-problem-v-zharu-1157246164.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/93/1100669345_0:429:1659:1673_1920x0_80_0_0_09aa2f8fd3e709cfeef4225d78ca5a85.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна любецкая, крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, новости крыма, крымская погода, прогноз
Доберется ли до Крыма европейская жара

В Крыму воздух не прогреется выше + 35 градусов

15:47 30.06.2026 (обновлено: 15:51 30.06.2026)
 
© РИА Новости . А. Гивенталь / Перейти в фотобанкВид на Крепостную гору вечером.
Вид на Крепостную гору вечером. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . А. Гивенталь
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за аномальных температур.

"Европейская жара – это + 40 градусов! Но до нас такая жара не доберется. У нас на полуострове + 30…+35 градусов, и это до второй половины дня субботы. Затем холодный фронтальный раздел принесет дожди и понижение температуры воздуха", – сказала Любецкая.

При этом она отметила, что и прогнозируемых + 35 градусов на полуострове пока зафиксировано не было. Так, в северных районах столбики термометра доползали до отметки + 33…+34 градуса, а в Симферополе синоптики фиксировали +31 градус.
Ранее в МЧС России сообщали, что в ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
С 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты
Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России
Жара - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Вчера, 20:54
Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
 
Татьяна ЛюбецкаяКрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуНовости КрымаКрымская погодаПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи воды
16:18В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
16:07Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУ над Днепром и Херсонской областью
16:00ВТБ окажет поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе
15:47Доберется ли до Крыма европейская жара
15:40В Крыму объявили отбой ракетной опасности
15:31В Крыму объявлена ракетная опасность
15:19В Севастополе продлили отключения света – адреса
15:08Если отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовить
14:52В Крыму с начала купального сезона утонул один человек
14:39Новости СВО: как идет продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения
14:20Еврокомиссия выделит Украине почти 4 миллиарда евро на закупку беспилотников
14:10Крымский мост: очереди выросли с двух сторон транспортного перехода
13:55В Севастополе вводят особый противопожарный режим
13:43В Севастополе экс-директора детсада будут судить за травму ребенка
13:33Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином
13:28Как долго продлятся ограничения по топливу в Севастополе
13:12Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток
13:04Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – Кремль
12:55Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Лента новостейМолния