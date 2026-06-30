Доберется ли до Крыма европейская жара
В Крыму воздух не прогреется выше + 35 градусов
15:47 30.06.2026 (обновлено: 15:51 30.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за аномальных температур.
"Европейская жара – это + 40 градусов! Но до нас такая жара не доберется. У нас на полуострове + 30…+35 градусов, и это до второй половины дня субботы. Затем холодный фронтальный раздел принесет дожди и понижение температуры воздуха", – сказала Любецкая.
При этом она отметила, что и прогнозируемых + 35 градусов на полуострове пока зафиксировано не было. Так, в северных районах столбики термометра доползали до отметки + 33…+34 градуса, а в Симферополе синоптики фиксировали +31 градус.
Ранее в МЧС России сообщали, что в ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
С 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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