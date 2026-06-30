https://crimea.ria.ru/20260630/doberetsya-li-do-kryma-evropeyskaya-zhara-1157279584.html

Доберется ли до Крыма европейская жара

Доберется ли до Крыма европейская жара - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Доберется ли до Крыма европейская жара

В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T15:47

2026-06-30T15:47

2026-06-30T15:51

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, не ожидается. Максимальные температурные показатели: + 34…+35 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за аномальных температур.При этом она отметила, что и прогнозируемых + 35 градусов на полуострове пока зафиксировано не было. Так, в северных районах столбики термометра доползали до отметки + 33…+34 градуса, а в Симферополе синоптики фиксировали +31 градус.Ранее в МЧС России сообщали, что в ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.С 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значенийВ Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршрутыЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России

https://crimea.ria.ru/20260629/kak-izbezhat-serdechno-sosudistykh-problem-v-zharu-1157246164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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