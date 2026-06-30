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Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Экипаж самоходной артиллерийской установки (САУ) "Нона-С" Костромских десантников группировки "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T11:43
2026-06-30T11:43
2026-06-30T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Экипаж самоходной артиллерийской установки (САУ) "Нона-С" Костромских десантников группировки "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.После получения точных координат расчет САУ совершил серию точных выстрелов. Кадры объективного контроля подтвердили полное уничтожение пехоты ВСУ в укрытиях опорного пункта, уточнили в военном ведомстве.Сейчас подразделения Костромского гвардейского артиллерийского полка ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы, вооружения, техники и долговременных укреплений украинских формирований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
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новости сво, запорожская область, костромская область, группировка войск "днепр", министерство обороны рф
Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области на Ореховском направлении