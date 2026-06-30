Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца

Июнь 2026 года в фотографиях
10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен
10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен
Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками
Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками
Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.
Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.
Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг
В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ
Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".
Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро
Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".
Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро
Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ
Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ
В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов
В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов
Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%
Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%
В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре
В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре
А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной
А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной
Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли
Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта
Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие
Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие
В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных
В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных
Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков
Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков
Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова
Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"
И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год
И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год
В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым
В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым
Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.
Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.
10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен
Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками
Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.
Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ
Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".
Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро
Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ
В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов
Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%
В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре
А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной
Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта
Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие
В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных
Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков
Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"
И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год
В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым
Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.