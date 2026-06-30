https://crimea.ria.ru/20260630/chto-sluchilos-v-krymu-i-ne-tolko-v-iyune-fotolenta-mesyatsa-1157183156.html

Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца

Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца

Июнь испытывал крымчан на прочность. Во-первых, в Крыму усилились дроновые атаки ВСУ, во-вторых, есть ограничения по продаже бензина. В-третьих, периодически... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T19:57

2026-06-30T19:57

2026-06-30T19:57

крым

севастополь

удар всу по панораме "оборона севастополя"

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

риа новости крым

атаки всу

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157221605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_65b53d4333331ae70422254a73da9d47.jpg

Июнь испытывал крымчан на прочность. Во-первых, в Крыму усилились дроновые атаки ВСУ, во-вторых, есть ограничения по продаже бензина. В-третьих, периодически отключат свет и ограничивают водоснабжение. Но полуостров не сдается. Люди продолжают работать, жить и даже наслаждаться летом с его обилием зелени и даров полей и садов, теплым мрем, долгим днем. И верить в лучшее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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