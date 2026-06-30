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Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
Июнь испытывал крымчан на прочность. Во-первых, в Крыму усилились дроновые атаки ВСУ, во-вторых, есть ограничения по продаже бензина. В-третьих, периодически... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T19:57
2026-06-30T19:57
крым
севастополь
удар всу по панораме "оборона севастополя"
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
риа новости крым
атаки всу
атаки всу на крым
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Июнь испытывал крымчан на прочность. Во-первых, в Крыму усилились дроновые атаки ВСУ, во-вторых, есть ограничения по продаже бензина. В-третьих, периодически отключат свет и ограничивают водоснабжение. Но полуостров не сдается. Люди продолжают работать, жить и даже наслаждаться летом с его обилием зелени и даров полей и садов, теплым мрем, долгим днем. И верить в лучшее. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, удар всу по панораме "оборона севастополя", отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, риа новости крым, атаки всу, атаки всу на крым
Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца

Июнь 2026 года в фотографиях

19:57 30.06.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа"В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
© Пресс-служба "ВАДа"
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Июнь испытывал крымчан на прочность. Во-первых, в Крыму усилились дроновые атаки ВСУ, во-вторых, есть ограничения по продаже бензина. В-третьих, периодически отключат свет и ограничивают водоснабжение.
Но полуостров не сдается. Люди продолжают работать, жить и даже наслаждаться летом с его обилием зелени и даров полей и садов, теплым мрем, долгим днем.
И верить в лучшее.
© Михаил Развожаев в МАКС

10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен

Пожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
1 из 23

10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен

© Михаил Развожаев в МАКС
© РИА Новости Крым

Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками

Уцелевший фрагмент полотна в Панораме Севастополя
2 из 23

Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк

Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.

Последствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР
3 из 23

Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.

© РИА Новости . Таисия Воронцова
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© Омбудсмен России Яна Лантратова

Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
4 из 23

Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе

© Омбудсмен России Яна Лантратова
© МЧС Республики Крым

В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг

Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
5 из 23

В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг

© МЧС Республики Крым
© Канал Владимира Константинова в МАКС

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ

Карин Кнайсль
6 из 23

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ

© Канал Владимира Константинова в МАКС
© РИА Новости Крым

Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".

Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро

Передача сборников материалов СОВИНФОРМБЮРО в музей Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь Красный
7 из 23

Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".

Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро

© РИА Новости Крым
© Минэкономразвития Крыма

Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ

Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме
8 из 23

Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ

© Минэкономразвития Крыма
© Минстрой Крыма

В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
9 из 23

В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов

© Минстрой Крыма
© Минстрой Крыма

Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%

Реконструкция набережной Коктебеля
10 из 23

Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%

© Минстрой Крыма
© Минстрой Крыма

В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре

Дача Стамболи
11 из 23

В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре

© Минстрой Крыма
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева

А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной

Реконструкция набережной в Судаке
12 из 23

А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной

© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
© Правительство Севастополя

Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли

Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
13 из 23

Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли

© Правительство Севастополя
© Пресс-служба "ВАДа"

На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта

В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
14 из 23

На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта

© Пресс-служба "ВАДа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие

Картофель
15 из 23

Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных

В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства
16 из 23

В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков

Бесплатные курсы шитья для студентов из Африки организовали в Крыму
17 из 23

Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова

В Симферополе открыли памятник Гоголю
18 из 23

Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова

© ТГ-канал Сергея Аксенова

В Симферополе шесть дней в неделю работает столовая для людей в трудной жизненной ситуации

Горячий борщ дымится в тарелках
19 из 23

В Симферополе шесть дней в неделю работает столовая для людей в трудной жизненной ситуации

© РИА Новости Крым

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии
20 из 23

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год

Выращивание хризантем в теплицах
21 из 23

И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото из архива героев публикации

В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым

Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом
22 из 23

В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым

© Фото из архива героев публикации
© Михаил Развожаев в МАКС

Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.

Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
23 из 23

Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.

© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 23

10 июня ВСУ ударили по панораме Обороны Севастополя. Шедевр Франца Рубо был практически уничтожен

© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 23

Но в ходе разбора завалов в здании музея "Панорама Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." нашли уцелевшим ценное полотно – диораму "Подземно-минная война", созданную по заказу музея советскими художниками

© РИА Новости Крым
3 из 23

Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ под Енакиево. 8 человек погибли, ранены 11. Также дроны Киева атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. И в этом автобусе были человеческие жертвы.

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
4 из 23

Беспилотники Киева планомерно атакуют сугубо гражданские объекты, что приводит в том числе и к человеческим жертвам и ранениям. На фото: уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе

© Омбудсмен России Яна Лантратова
5 из 23

В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг

© МЧС Республики Крым
6 из 23

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым с лекцией об энергетических рынках и дала большое интервью представителям СМИ

© Канал Владимира Константинова в МАКС
7 из 23

Фотовыставка "Отражение. 1941-1945", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась в Симферополе на площадке мемориального комплекса "Концлагерь "Красный".

Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 85-летию Советского информбюро

© РИА Новости Крым
8 из 23

Крым заключил на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей. На фото: делегация Республики Крым на ПМЭФ

© Минэкономразвития Крыма
9 из 23

В Крыму продолжается строительство и реконструкция очистных сооружений. На фото: канализационные очистные для Евпатории готовы более чем на 20 процентов

© Минстрой Крыма
10 из 23

Работы по одному из крымских долгостроев - реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель - выполнены на 89%

© Минстрой Крыма
11 из 23

В Феодосии завершили реконструкцию уникального памятника архитектуры дачи Стамболи. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре

© Минстрой Крыма
12 из 23

А в Судаке открыли разбитый штормом участок набережной

© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
13 из 23

Несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за атак ВСУ медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. На фото: старейший хирург Севастополя Владимир Кульминский на операции по удалению онкологической опухоли

© Правительство Севастополя
14 из 23

На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта

© Пресс-служба "ВАДа"
15 из 23

Июнь - месяц, когда на прилавках появляется первое летнее овощное и фруктовое изобилие

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 23

В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных

© РИА Новости Крым
17 из 23

Шитью только обучаются 12 студентов из Африки. Швея и закройщик станут второй профессией для будущих медиков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 23

Новый памятник открыли в Симферополе. Теперь центр столицы республики украшает бронзовый Гоголь академика Сергея Меркурова

© ТГ-канал Сергея Аксенова
19 из 23

В Симферополе шесть дней в неделю работает столовая для людей в трудной жизненной ситуации

20 из 23

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала победителем Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"

© РИА Новости Крым
21 из 23

И в июне в теплицах одного из цветочных хозяйств Симферопольского района цветут осенние хризантемы. Тут выращивают цветы круглый год

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
22 из 23

В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Боец СВО Андрей Зырянов занимается армспортом с чемпионом РФ Аметханом Абдурамановым

© Фото из архива героев публикации
23 из 23

Севастопольцы-альпинисты Пале Левин и Игорь Ткачев завоевали золото на третьем этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе.

© Михаил Развожаев в МАКС
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Заголовок открываемого материала
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21:03Крымский мост – обстановка к вечеру вторника
20:47В Крыму лишенного за пьяное вождение отца в магазин возила 15-летняя дочь
20:35Режим ЧС в Севастополе: какую помощь банки окажут бизнесу
20:18Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава Крыма
19:57Что случилось в Крыму и не только в июне: фотолента месяца
19:44Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
19:35В Севастополе школе присвоили имя Юрия Лужкова
19:29Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение
19:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
19:05Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжение
18:59Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
18:41Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
18:29В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:19Как изменились цены на жилье в Крыму
18:08Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго
17:56В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных касс
17:39На Кубани сняли режим ЧС
17:28Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллона
17:19Двое детей погибли при пожаре в Ростовской области
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