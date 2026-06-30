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Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек
Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек
Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T07:52
2026-06-30T07:52
родион мирошник
новости
украина
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атаки всу
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он рассказал, что вооруженные формирования Киева совершили серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов, результатом чего и стали многочисленные пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.Киевские боевики били ракетами по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, что привело к обрушению подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия.В частности, два мирных жителя, в том числе 15-летняя девочка, погибли в результате удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Солова Брянской области. Трехмесячная девочка получила минно-взрывную травму в результате детонации дрона в поселке Красная Яруга Белгородской области. 5-летняя девочка пострадала при атаке дрона на частное домовладение в Великой Знаменке Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнениеРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинСнижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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родион мирошник, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, происшествия
Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек

Более 300 человек пострадали от ударов ВСУ за неделю – Мирошник

07:52 30.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За неделю с 22 по 28 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе 9 детей, погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ выпустили не менее 5 126 боеприпасов", – написал Мирошник в своем канале в МАКС.

Он рассказал, что вооруженные формирования Киева совершили серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов, результатом чего и стали многочисленные пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.
Киевские боевики били ракетами по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, что привело к обрушению подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия.

"Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, ДНР, Запорожском и Херсонском регионах", – перечислил Родион Мирошник.

В частности, два мирных жителя, в том числе 15-летняя девочка, погибли в результате удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Солова Брянской области. Трехмесячная девочка получила минно-взрывную травму в результате детонации дрона в поселке Красная Яруга Белгородской области. 5-летняя девочка пострадала при атаке дрона на частное домовладение в Великой Знаменке Запорожской области.
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