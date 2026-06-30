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Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек

Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Число пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек

Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T07:52

2026-06-30T07:52

2026-06-30T07:52

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли. Об этом сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он рассказал, что вооруженные формирования Киева совершили серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов, результатом чего и стали многочисленные пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.Киевские боевики били ракетами по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, что привело к обрушению подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия.В частности, два мирных жителя, в том числе 15-летняя девочка, погибли в результате удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Солова Брянской области. Трехмесячная девочка получила минно-взрывную травму в результате детонации дрона в поселке Красная Яруга Белгородской области. 5-летняя девочка пострадала при атаке дрона на частное домовладение в Великой Знаменке Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнениеРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинСнижается порог для провокаций: когда Европа может вступить в войну с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, происшествия