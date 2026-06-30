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Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
Часть Симферополя и два села возле столицы Крыма 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T18:59
2026-06-30T18:59
2026-06-30T18:59
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и два села возле столицы Крыма 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети".По данным предприятия, отключение запланировано 1 июля с 8 утра до 18:00.В Симферополе без газа на это время останутся абоненты по адресам: улицы Тав – Даир, Аджи – Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк – Яшлав, Къылымтай, Карагач, Армутлык, Мемет Нузет, Фотисала, Кок – Козь, Орталан, Хайри – Эмир Заде, Уркуста, Булганак, Мисхор, Буджак, Коктебель, Каралез, Шамиля Алядина, Мерхамет, Долинная, Жемчужная, Жасминовая.Кроме того, газоснабжение в указанный период будет отсутствовать в селах Мирное и Дубки.С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа пока остаются 453, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сегодня газификации ожидают 453 крымских населенных пункта – МинтопэнергоВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долиныВ Крыму подключили к газу еще три села
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, крымгазсети, газоснабжение, газ, отключение газа в крыму
Часть Симферополя и пригород 1 июля на день останутся без газа
Часть Симферополя и два пригородных села останутся без газа 1 июля из-за работ на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и два села возле столицы Крыма 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети".
По данным предприятия, отключение запланировано 1 июля с 8 утра до 18:00.
В Симферополе без газа на это время останутся абоненты по адресам: улицы Тав – Даир, Аджи – Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк – Яшлав, Къылымтай, Карагач, Армутлык, Мемет Нузет, Фотисала, Кок – Козь, Орталан, Хайри – Эмир Заде, Уркуста, Булганак, Мисхор, Буджак, Коктебель, Каралез, Шамиля Алядина, Мерхамет, Долинная, Жемчужная, Жасминовая.
Кроме того, газоснабжение в указанный период будет отсутствовать в селах Мирное и Дубки.
С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов
, без газа пока остаются 453, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.
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