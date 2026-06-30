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Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию так называемой программы "Атлантический бастион" по борьбе с российскими подводными лодками РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T22:54
2026-06-30T22:54
2026-06-30T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию так называемой программы "Атлантический бастион" по борьбе с российскими подводными лодками в Арктике. Это следует из опубликованного во вторник бюджета британского министерства обороны на ближайшие четыре года, пишет РИА Новости.В частности, программа включает применение беспилотников в сочетании с традиционными силами ВМС. Таким образом Британия совместно с силами НАТО якобы планирует "защищать" Северную Атлантику от "постоянной и растущей подводной угрозы" со стороны модернизированных российских подлодок.Всего документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов – ред.) на развитие различных секторов ВПК, что увеличивает военный бюджет на 27%, до 80 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2029 году.Значение Арктики для России растет, при этом усиливается геополитическая борьба за позиции в регионе, который страны НАТО все чаще рассматривают как плацдарм для возможных конфликтов, заявлял в марте президент РФ Владимир Путин на форуме "Арктика – территория диалога".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФЛавров обозначил задачи России в АрктикеСтраны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море
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великобритания, нато, арктика, подводный флот россии, в мире, новости, безопасность
Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике
Британия выделит 1,5 млрд фунтов стерлингов на борьбу с российскими подлодками в Арктике
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию так называемой программы "Атлантический бастион" по борьбе с российскими подводными лодками в Арктике. Это следует из опубликованного во вторник бюджета британского министерства обороны на ближайшие четыре года, пишет РИА Новости.
"Атлантический бастион" создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на поддержку этих усилий", - заявлено в документе.
В частности, программа включает применение беспилотников в сочетании с традиционными силами ВМС. Таким образом Британия совместно с силами НАТО якобы планирует "защищать" Северную Атлантику от "постоянной и растущей подводной угрозы" со стороны модернизированных российских подлодок.
Всего документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов – ред.) на развитие различных секторов ВПК, что увеличивает военный бюджет на 27%, до 80 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2029 году.
Значение Арктики для России растет, при этом усиливается геополитическая борьба за позиции в регионе, который страны НАТО все чаще рассматривают как плацдарм для возможных конфликтов, заявлял в марте президент РФ Владимир Путин на форуме "Арктика – территория диалога".
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