https://crimea.ria.ru/20260630/britaniya-vydelit-15-milliarda-na-borbu-s-rossiyskimi-podlodkami-v-arktike-1157290257.html

Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике

Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Британия выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в Арктике

Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию так называемой программы "Атлантический бастион" по борьбе с российскими подводными лодками РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T22:54

2026-06-30T22:54

2026-06-30T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на реализацию так называемой программы "Атлантический бастион" по борьбе с российскими подводными лодками в Арктике. Это следует из опубликованного во вторник бюджета британского министерства обороны на ближайшие четыре года, пишет РИА Новости.В частности, программа включает применение беспилотников в сочетании с традиционными силами ВМС. Таким образом Британия совместно с силами НАТО якобы планирует "защищать" Северную Атлантику от "постоянной и растущей подводной угрозы" со стороны модернизированных российских подлодок.Всего документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов – ред.) на развитие различных секторов ВПК, что увеличивает военный бюджет на 27%, до 80 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2029 году.Значение Арктики для России растет, при этом усиливается геополитическая борьба за позиции в регионе, который страны НАТО все чаще рассматривают как плацдарм для возможных конфликтов, заявлял в марте президент РФ Владимир Путин на форуме "Арктика – территория диалога".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФЛавров обозначил задачи России в АрктикеСтраны НАТО начинают масштабные военные учения в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, нато, арктика, подводный флот россии, в мире, новости, безопасность