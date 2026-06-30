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Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток
Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток
Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T13:12
2026-06-30T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в тушении пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники. Это представители Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Спасательной службы Севастополя, МЧС Севастополя и Крыма, Минобороны России, ГУПС "Водоканал", ГБУ "Севавтопольский автодор", ГБУ "Парки и скверы". Также к ликвидации возгораний подключились неравнодушные граждане и волонтеры. Тушение осложнено сложным рельефом, повторными атаками и возникновением новых очагов.Ранее сообщалось, что за ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь безэкипажных катеров уничтожил флот в Черном мореПожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-КубаниЖара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – пожар тушат более суток

Беспилотники ВСУ подожгли лес в Севастополе на 28 гектарах – тушение осложнено

13:12 30.06.2026 (обновлено: 13:21 30.06.2026)
 
© МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний ориентировочно 28 гектаров. Более суток специалисты непрерывно борются с огнем", – рассказал губернатор.
По его информации, в тушении пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники. Это представители Дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Спасательной службы Севастополя, МЧС Севастополя и Крыма, Минобороны России, ГУПС "Водоканал", ГБУ "Севавтопольский автодор", ГБУ "Парки и скверы". Также к ликвидации возгораний подключились неравнодушные граждане и волонтеры. Тушение осложнено сложным рельефом, повторными атаками и возникновением новых очагов.
"В некоторых районах тушение еще продолжается. По предварительной информации никто из людей не пострадал. Со временем поврежденные участки леса будем восстанавливать", – подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России.
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Новости СевастополяСрочные новости КрымаСевастопольКрымМихаил РазвожаевПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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