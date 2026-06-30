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Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго
Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго
В Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T18:08
2026-06-30T18:08
крым
бензин
топливо
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минтопэнерго крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма со ссылкой на главу ведомства Владимира Воронкина.Он отметил, что объемы, доступные для реализации населению в свободной продаже на АЗС, определены по итогам переговоров с крупными операторами нефтепродуктов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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Бензин в свободной продаже в Крыму появится на 50 АЗС - минтопэнерго

В Крыму в ближайшее время в свободной продаже появится бензин на 50 заправках

18:08 30.06.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма со ссылкой на главу ведомства Владимира Воронкина.
"Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров. Для проведения таких продаж планируется задействовать примерно 50 АЗС региона", - рассказал Воронкин.
Он отметил, что объемы, доступные для реализации населению в свободной продаже на АЗС, определены по итогам переговоров с крупными операторами нефтепродуктов.
"Первоочередными потребителями по обеспечению топливом являются службы здравоохранения, коммунальные службы, правоохранительные органы, МЧС и сельскохозяйственные производители, после чего последует постепенное насыщение рынка розничными продажами бензина и дизельного топлива", - подчеркнули в Минтопэнерго Крыма.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
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