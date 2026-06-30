https://crimea.ria.ru/20260630/armiya-rf-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-za-sutki-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1157269485.html
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области
Российские бойцы освободили еще три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:11
2026-06-30T12:11
2026-06-30T12:20
новости сво
группировка войск "южная"
группировка войск "восток"
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.В воскресенье стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, группировка войск "южная", группировка войск "восток", запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, потери всу
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила три населенных пункта за сутки в Запорожской области и ДНР
12:11 30.06.2026 (обновлено: 12:20 30.06.2026)