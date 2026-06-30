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Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области
Российские бойцы освободили еще три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T12:11
2026-06-30T12:20
новости сво
группировка войск "южная"
группировка войск "восток"
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.В воскресенье стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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новости сво, группировка войск "южная", группировка войск "восток", запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, потери всу
Армия РФ освободила три населенных пункта за сутки в ДНР и Запорожской области

Армия России освободила три населенных пункта за сутки в Запорожской области и ДНР

12:11 30.06.2026 (обновлено: 12:20 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще три населенных пункта в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
В воскресенье стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
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Новости СВОГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Восток"Запорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииПотери ВСУ
 
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