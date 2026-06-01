https://crimea.ria.ru/20260630/anomalno-zharko-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1157204377.html
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...+24, днем от +30 до +33 градусов.В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +35 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...+24, днем от +30 до +33 градусов.
В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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