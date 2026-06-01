https://crimea.ria.ru/20260630/anomalno-zharko-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1157204377.html

Аномально жарко: погода в Крыму во вторник

Аномально жарко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Аномально жарко: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T00:01

2026-06-30T00:01

2026-06-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...+24, днем от +30 до +33 градусов.В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260626/v-krymu-voda-v-more-progrelas-do-komfortnykh-znacheniy-1157183743.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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