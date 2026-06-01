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Аномально жарко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен... РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...+24, днем от +30 до +33 градусов.В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260626/v-krymu-voda-v-more-progrelas-do-komfortnykh-znacheniy-1157183743.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Аномально жарко: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +35 градусов и без осадков

00:01 30.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Днем местами вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...+24, днем от +30 до +33 градусов.
В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Ялта
26 июня, 10:20
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Аномально жарко: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
22:30Новости Крыма сегодня: что случилось за день
22:14Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
21:53Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
21:52Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
21:30В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
21:22Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
21:05ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
20:54Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
20:28В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
20:11Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
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