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Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином
Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином
В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T13:33
2026-06-30T13:49
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бензин
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса.Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Для этого дополнительно созданы бригады из числа муниципальных служащих.Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.Аксенов подчеркнул, общественный транспорт в Крыму, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом.По словам главы Крыма, депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней проведут подомовой обход с целью доведения объективной информации о том, что происходит, и каковы пути решения вопросов, которые касаются каждого человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльВ Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже
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Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином

Новости Крыма - Аксенов рассказал о текущей ситуации с электроснабжением и топливом

13:33 30.06.2026 (обновлено: 13:49 30.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Ежедневно информировать граждан будет министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Геннадьевич Воронкин. Прошу всех набраться терпения", - сказал Аксенов.
Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса.
Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Для этого дополнительно созданы бригады из числа муниципальных служащих.
"Вижу поступающее количество жалоб крымчан на несправедливое распределение электроэнергии по территории республики. Здесь, к сожалению, свою роль сыграл фактор противодействия противнику и техническое состояние отдельных подстанций. В этом вопросе в ближайшее время будут найдены технические возможности", - сказал глава Крыма.
Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.
Аксенов подчеркнул, общественный транспорт в Крыму, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом.

"Вижу поступающие каждый день сообщения граждан о том, где не вышли на маршруты троллейбусы или автобусы, реагирую на все. Эту проблему в режиме ручного управления мы решим", - пообещал он.

По словам главы Крыма, депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней проведут подомовой обход с целью доведения объективной информации о том, что происходит, и каковы пути решения вопросов, которые касаются каждого человека.
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