https://crimea.ria.ru/20260630/aksenov-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-so-svetom-i-benzinom-v-krymu-1157274413.html

Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином

Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином - РИА Новости Крым, 30.06.2026

Новости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином

В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T13:33

2026-06-30T13:33

2026-06-30T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Крыму в свободную продажу больших объемов топлива не поступит. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса.Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Для этого дополнительно созданы бригады из числа муниципальных служащих.Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.Аксенов подчеркнул, общественный транспорт в Крыму, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом.По словам главы Крыма, депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней проведут подомовой обход с целью доведения объективной информации о том, что происходит, и каковы пути решения вопросов, которые касаются каждого человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльВ Севастополе на шести АЗС появилось топливо в свободной продаже

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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