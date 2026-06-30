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419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 30.06.2026
419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
За ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-06-30T07:34
2026-06-30T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. За ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Вечером, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

419 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

07:34 30.06.2026 (обновлено: 07:52 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. За ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
Вечером, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников.
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