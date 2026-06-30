https://crimea.ria.ru/20260630/419-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1157262275.html

419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 30.06.2026

419 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

За ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T07:34

2026-06-30T07:34

2026-06-30T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. За ночь дежурные силы ПВО сбили 419 вражеских дронов над Крымом и еще 18 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, а также территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Вечером, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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