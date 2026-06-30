https://crimea.ria.ru/20260630/40-dnevnaya-operatsiya-sbu-protiv-rossii-v-chem-ee-sut-i-kak-protivostoyat-1157270274.html

40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоять

40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоять - РИА Новости Крым, 30.06.2026

40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоять

Целью 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ), которую на днях утвердил глава киевского режима Владимир Зеленский, является максимально расшатать... РИА Новости Крым, 30.06.2026

2026-06-30T12:43

2026-06-30T12:43

2026-06-30T12:43

мнения

армен гаспарян

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Целью 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ), которую на днях утвердил глава киевского режима Владимир Зеленский, является максимально расшатать Россию изнутри к моменту проведения выборов в сентябре. Противостоять этому должна не только армия и государственная власть, а общество в целом и его лидеры в регионах – особенным образом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армен Гаспарян.На фоне усиления массированных атак беспилотников ВСУ на регионы РФ, в том числе Республику Крым, Севастополь, Москву и Санкт-Петербург, глава киевского режима Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины (СБУ), цель которой оказать давление на Россию и тем самым приблизить окончание вооруженного конфликта.Майдана ради"Почему 40 дней? Здесь все очень просто. Надо максимально накалить обстановку перед электоральным циклом, который у нас, как известно, пройдет в сентябре", – считает Гаспарян.Путин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильностиСейчас это единственный вариант попытаться раскачать Россию – изнутри, иных нет, потому что на линии боевого соприкосновения у ВСУ все крайне нехорошо, добавил эксперт."Я думаю, через пару-тройку дней начнется песня о том, что "Константиновка всю жизнь была дотационной, там живут одни орки невменяемые, и вообще подавитесь, никогда нам это и не было нужно". А когда у вас такой военный фон, то, конечно, что надо делать? Создать максимальный негатив в обществе противника", – прокомментировал Гаспарян.Добиться "майдана" в России – мечта Запада, расчет на это британцы с участием американцев делали с марта 2022 года, отметил он.Для наших врагов при этом совершенно неважно, будет этот "майдан" связан с бензином, с футболом или будет подогрет на межнациональных спорах – "главное, чтобы нашлось достаточное количество людей, которые вышли бы, расшатали власть, и на этом фоне можно было бы добиться стратегического поражения России", подчеркнул Гаспарян.На что ставит враг"У многих это уже рефлексия: получил – отправил. И даже если мы будем 24 часа в сутки говорить: "Пожалуйста, одумайтесь, проявляйте информационную гигиену", – это ничего не дает", – сказал Гаспарян.Кроме того, по словам эксперта, сама природа человека такова, что большинству людей интереснее не то, как кого-то наградили медалью, а как кто-то устроил дебош и безобразие – это молниеносно обрастает сотней подробностей, появляется множество видео с разных ракурсов, и все это начинают смаковать, отметил Гаспарян."Рассказать, что все вокруг в кромешном аду, инфернальная мгла поглотила, ретроградный Меркурий вступил в содомию с Сатурном, мы все умрем, возможно, даже сегодня вечером, поэтому пошли прощальный поцелуй – вот это всем интересно", – заметил с иронией Гаспарян.Картина маслом бензиномПо его словам, история с бензином в Крыму – один из ярких примеров того, как противнику, хоть и не так сильно, как ему бы хотелось, но все же, удается расшатать наше общество."Картина с бензином – это прямо "последний день Помпеи". Ролики, которые следуют, это какая-то бесконечная истерика... Кому и для чего потребовалось создать эту панику? Кто и для чего начал скидывать бесконечные видео в сторону Украины через родственников, друзей, сватов, кумов и братов?.. Это же все интертеймент (развлекательный материал в медиа – ред.)", – сказал Гаспарян.Все это – для картинки, а для Зеленского сегодня важна именно она, чтобы в своих бесконечных отчетах о "победах" показать Западу и своему электорату, как в России все "паникуют и сдаются", да так, чтобы поверили, добавил эксперт."Я послушал на "потужном" (мощный – укр.) марафоне, что все из Крыма уехали. Но я наблюдаю на Крымском мосту двустороннее движение почему-то", – заметил он."Не все так однозначно"Гаспарян подчеркнул, что на поставленные Киевом цели работают специалисты в разных сферах. И надо понимать, что на Украине медийкой занимаются совсем не слесари-многостаночники, а именно профессионалы, которые понимают, куда надо (ту или иную информацию) дополнительно направлять и что разгонять.Это касается, по мнению Гаспаряна, в том числе многочисленных комментаторов в сети усилившихся атаках украинских беспилотников на регионы России, которые слишком активно сеют в обществе жуть и трепет.В то время как объяснение происходящему простое: "существует огромное количество производств, которые все это штампуют для ВСУ и все это используется", заметил Гаспарян. Но сами ВСУ слабеют, и военных целей в этих налетах абсолютно никаких нет: бьют они куда придется и куда попадут, потому что нужна картинка, добавил эксперт.Вместе с президентомНе все в России к такой кампании готовы даже сегодня, отметил он. И это удивительно, учитывая через что довелось пройти, например, Крыму, начиная с 2014 года.По словам Гаспаряна, государство не первый год делает все возможное для стабилизации ситуации, и это эффективные мероприятия.Однако чтобы общество понимало даже сложные процессы, риски и цели, осознавало наперед трудности, с которыми доведется столкнуться, и доверяло власти, одного президента РФ Владимира Путина, который все это доходчиво, не чиновничьим, а понятным русским языком объясняет сразу всем жителям огромной страны, недостаточно – нужны грамотные общественно-политические деятели на местах, считает эксперт."Пока у нас, слава богу, все объясняет президент. Но мы же не можем обязать Владимира Владимировича 20 часов в сутки объяснять людям суть явления", – сказал Гаспарян."У нас хромает коммуникация. Когда по сложным вопросам выпускают чиновников, которые начинают сразу с того, что "это вопрос комплексный и решать его надо комплексно" – все, на этом человек теряется, он не будет слушать, и появляется недоверие к власти... У нас единицы могут говорить с людьми, доносить позицию государства, слышать конструктив и его каким-то образом аккумулировать".Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов рассказал о том, что на фронте у врага все совсем не так, как киевский режим и его армия рассказывают, а на самом деле скоро четыре города-крепости – Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск – будут на грани полного освобождения армией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. 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https://crimea.ria.ru/20260625/vrag-v-nebe-i-v-seti-kak-zhitelyam-kryma-protivostoyat-atakam-vsu-1157153287.html

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мнения, армен гаспарян, атаки всу, атаки всу на крым, информация, россия, общество, крым, дефицит топлива в крыму