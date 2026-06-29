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Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
В Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:59
2026-06-29T12:59
2026-06-29T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Мужчину задержали 17 июня 2026 года. Силовики изъяли у него более 0,6 кг запрещенных веществ. Сотрудники следственного отдела по Нахимовскому району установили, что мужчина приобрел мефедрон и другие синтетические наркотики в особо крупном размере, которые хранил у себя дома, с целью дальнейшего распространения на территории Севастополя.В Следкоме по Крыму и Севастополю добавили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления."По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в региональном Следкоме.Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Севастополя отправится на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненноеВ Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
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Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
Житель Севастополя пойдет под суд за попытку распространения крупной партии наркотиков
12:59 29.06.2026 (обновлено: 13:05 29.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Мужчину задержали 17 июня 2026 года. Силовики изъяли у него более 0,6 кг запрещенных веществ. Сотрудники следственного отдела по Нахимовскому району установили, что мужчина приобрел мефедрон и другие синтетические наркотики в особо крупном размере, которые хранил у себя дома, с целью дальнейшего распространения на территории Севастополя.
"По материалам УФСБ, Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело", – рассказали в УФСБ.
В Следкоме по Крыму и Севастополю добавили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.
"По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в региональном Следкоме.
Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Севастополя отправится
на скамью подсудимых – ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков с целью заработка.
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