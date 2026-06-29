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Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T11:36
2026-06-29T11:36
2026-06-29T11:36
пожарная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС РФ.Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиЧем грозит Крыму аномальная жараБолее 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ
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Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Крыму чрезвычайная пожарная опасность сохранится в ближайшие три дня