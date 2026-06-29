https://crimea.ria.ru/20260629/v-sevastopole-snova-otklyuchayut-svet---prichina-i-adresa-1157258287.html

В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса

В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса

В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T19:36

2026-06-29T19:36

2026-06-29T20:21

севастополь

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отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электросети

электричество

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что до 21.00 электроснабжение ограничено потребителям 1 очереди. С 21.00 до 00.00 электроснабжение будет ограничено потребителям 2 очереди. График 1 очередиТак, в Балаклавском районе ограничение действует непосредственно в Балаклаве на улицах: Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого и Квартальная.Кроме того, под ограничения подпадают пригород и поселки. А именно села Флотское, Оборонное, Штурмовое и Благодать. А также поселок Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского и балка Бермана.Также ограничат электроснабжение на улицах: Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, Сапунгорская, Связистов, Каштановая, Предместная, Второй Обороны и Делегардова балка.В Гагаринском районе города под ограничения попадают улицы в микрорайоне Казачья бухта. Это ул. Лиговская, а также Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес и бухта Казачья.Кроме того, света не будет на улицах Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей и Комбрига Потапова.Также временно без свет торговые центры, расположенные в этом районе: "Лаванда" и "Муссон".В Ленинском районе под ограничениями центр и прилегающие улицы. А именно:мыс Хрустальный и площадь Восставших. Улицы Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака и Мартынова бухта.В Нахимовском районе это Инкерман (ул. Советская балка, Раенко и Симферопольское шоссе).А также Северная сторона и окрестности:Мекензиевы горы, бухта Голландия. Улицы Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадронная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскенцев и Циолковского.Кроме того, ограничения в этом районе действуют в поселке Водоканал и на улицах:Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, Колодкина.В Качинском муниципальном округе ограничение коснется всего поселка Кача.График 2 очередиЛенинский район Улицы и проезды: ул. Стахановцев, ул. Хрусталева, ул. Токарева (и проезд Токарева), ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Острякова, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая. Проспекты: пр. Эдельвейсовый. Инфраструктура: ТЦ "SeaMall". Гагаринский район Проспекты: пр. Октябрьской Революции, пр. Античный, пр. Столетовский, пр. Готский. Улицы: ул. Правды, ул. Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул. А. Маринеско, ул. Челнокова, ул. П. Корчагина, ул. Колобова, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста, ул. Бориса Михайлова, ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых строителей, ул. Маячная, ул. А. Косарева, ул. Парковая, ул. Летчиков. Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж "Омега". Балаклавский район (Байдарская долина и ЮБК). Села: с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное. Территории: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.Атака ВСУ на энергосистему СевастополяВ ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества.На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.Из-за повторявшихся атак ВСУ и объявленной воздушной тревоги энергетики были вынуждены несколько раз прерывать работы, которые завершились около 23 часов, потом еще около часа ушло на тестирование оборудования и поэтапный запуск системы.25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения. В середине дня 26 июня свет восстановили в нескольких районах. А к вечеру электроснабжение в городе было восстановлено почти полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоДжанкой на севере Крыма полностью обесточенВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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