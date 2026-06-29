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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
В Севастополе утром в понедельник военные сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T06:21
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атаки всу на крым
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника

В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника

06:21 29.06.2026 (обновлено: 06:26 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал он в своем канале в МАКС.
Развожаев попросил горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
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Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Атаки ВСУ на КрымСевастопольНовости СевастополяПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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