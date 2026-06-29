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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
В Севастополе утром в понедельник военные сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T06:21
2026-06-29T06:21
2026-06-29T06:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник военные сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника
06:21 29.06.2026 (обновлено: 06:26 29.06.2026)