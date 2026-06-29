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В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T20:28
2026-06-29T20:28
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, при выполнении работ подрядчик использует метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет минимизировать количество разрытий и не создавать лишние неудобства для жителей.Завершить работы планируется к декабрю 2026 года. Ремонт выполняется в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что в Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковК водной экосистеме Крыма надо подходить бережно - экологСохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, вода, водоснабжение
В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод

В селе под Севастополем меняют изношенный водопровод

20:28 29.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая. Это значит, что скоро жители забудут о перебоях и слабом напоре в кранах", – отметил губернатор.

© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
Прокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
Прокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
Прокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
Прокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 4
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
По его информации, при выполнении работ подрядчик использует метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет минимизировать количество разрытий и не создавать лишние неудобства для жителей.
Завершить работы планируется к декабрю 2026 года. Ремонт выполняется в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что в Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда"
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