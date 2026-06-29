В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
В селе под Севастополем меняют изношенный водопровод
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Подрядчик прокладывает более 500 метров нового водопровода, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением жителей улиц Зеленая и Родниковая. Это значит, что скоро жители забудут о перебоях и слабом напоре в кранах", – отметил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПрокладка нового водопровода
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 4
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
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Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 4
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
Прокладка нового водопровода
© Telegram Михаил Развожаев
По его информации, при выполнении работ подрядчик использует метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет минимизировать количество разрытий и не создавать лишние неудобства для жителей.
Завершить работы планируется к декабрю 2026 года. Ремонт выполняется в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что в Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда"
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