https://crimea.ria.ru/20260629/v-sele-vozle-sevastopolya-prokladyvayut-novyy-vodoprovod-1157248481.html

В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод

В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод

В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T20:28

2026-06-29T20:28

2026-06-29T20:28

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

вода

водоснабжение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157246958_0:80:852:559_1920x0_80_0_0_f10d2c7d8cd91d0da4b92bdf70afa0d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском селе Терновка ведутся работы по замене изношенных водопроводных труб. Новые трубы сделаны из полиэтилена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, при выполнении работ подрядчик использует метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет минимизировать количество разрытий и не создавать лишние неудобства для жителей.Завершить работы планируется к декабрю 2026 года. Ремонт выполняется в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что в Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковК водной экосистеме Крыма надо подходить бережно - экологСохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

https://crimea.ria.ru/20260522/vodokhranilischa-kryma-zapolneny-pochti-na-80-protsentov-1156229280.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, вода, водоснабжение