https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-otmetili-rost-interesa-k-geograficheskomu-obrazovaniyu-1157248317.html

В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию

В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию

География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T15:28

2026-06-29T15:28

2026-06-29T15:28

наука и технологии

мнения

крым

образование в крыму и севастополе

образование в россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154812205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_37dd402b6ad8e14461ead7f162030026.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова."В настоящее время отмечен рост интереса к географическому образованию, к этому направлению подготовки. Российское руководство на различных уровнях, вплоть до самого высокого – президента и Минобрнауки – понимают, что география — это основа, это мировоззренческое направление, то, что должно изучаться практически всеми направлениями подготовки, потому что, имея такую огромную страну, понимать ее особенности в целом и каждого региона в отдельности поможет только хорошая подготовка в географическом плане", - сказала Страчкова.Также она напомнила, что факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ вот уже девяносто третий год подряд готовит специалистов. И можно сказать, что все практические направления подготовки, которые есть на факультете, выросли из географии.При этом, по словам Страчковой, в Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития, развития особо охраняемых природных территорий, туризма и гостеприимства. Это те сферы, которые очень тесно пересекаются между собой, а понимание, как управлять этим пространством, дают именно географические знания, сказала она.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в КрымуНе только море: возможности туристических кластеров в КрымуСамый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, мнения, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии