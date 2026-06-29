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В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова."В настоящее время отмечен рост интереса к географическому образованию, к этому направлению подготовки. Российское руководство на различных уровнях, вплоть до самого высокого – президента и Минобрнауки – понимают, что география — это основа, это мировоззренческое направление, то, что должно изучаться практически всеми направлениями подготовки, потому что, имея такую огромную страну, понимать ее особенности в целом и каждого региона в отдельности поможет только хорошая подготовка в географическом плане", - сказала Страчкова.Также она напомнила, что факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ вот уже девяносто третий год подряд готовит специалистов. И можно сказать, что все практические направления подготовки, которые есть на факультете, выросли из географии.При этом, по словам Страчковой, в Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития, развития особо охраняемых природных территорий, туризма и гостеприимства. Это те сферы, которые очень тесно пересекаются между собой, а понимание, как управлять этим пространством, дают именно географические знания, сказала она.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в КрымуНе только море: возможности туристических кластеров в КрымуСамый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции
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наука и технологии, мнения, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
Географию должны изучать на всех направлениях подготовки в вузах - декан КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова.
"В настоящее время отмечен рост интереса к географическому образованию, к этому направлению подготовки. Российское руководство на различных уровнях, вплоть до самого высокого – президента и Минобрнауки – понимают, что география — это основа, это мировоззренческое направление, то, что должно изучаться практически всеми направлениями подготовки, потому что, имея такую огромную страну, понимать ее особенности в целом и каждого региона в отдельности поможет только хорошая подготовка в географическом плане", - сказала Страчкова.
Также она напомнила, что факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ вот уже девяносто третий год подряд готовит специалистов. И можно сказать, что все практические направления подготовки, которые есть на факультете, выросли из географии.
"География — это та область знаний, которая дает представление о комплексном развитии территории и понимание, что делать с ресурсами, с природой, с населением, с хозяйством именно с позиции перспектив развития", - сказала она, уточнив, что география – это, в том числе, прогнозирование и мониторинг.
При этом, по словам Страчковой, в Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития, развития особо охраняемых природных территорий, туризма и гостеприимства. Это те сферы, которые очень тесно пересекаются между собой, а понимание, как управлять этим пространством, дают именно географические знания, сказала она.
Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии.
Об этом сообщили в Минпросвещения России.
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