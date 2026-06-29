Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-otmetili-rost-interesa-k-geograficheskomu-obrazovaniyu-1157248317.html
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T15:28
2026-06-29T15:28
наука и технологии
мнения
крым
образование в крыму и севастополе
образование в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154812205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_37dd402b6ad8e14461ead7f162030026.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова."В настоящее время отмечен рост интереса к географическому образованию, к этому направлению подготовки. Российское руководство на различных уровнях, вплоть до самого высокого – президента и Минобрнауки – понимают, что география — это основа, это мировоззренческое направление, то, что должно изучаться практически всеми направлениями подготовки, потому что, имея такую огромную страну, понимать ее особенности в целом и каждого региона в отдельности поможет только хорошая подготовка в географическом плане", - сказала Страчкова.Также она напомнила, что факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ вот уже девяносто третий год подряд готовит специалистов. И можно сказать, что все практические направления подготовки, которые есть на факультете, выросли из географии.При этом, по словам Страчковой, в Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития, развития особо охраняемых природных территорий, туризма и гостеприимства. Это те сферы, которые очень тесно пересекаются между собой, а понимание, как управлять этим пространством, дают именно географические знания, сказала она.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в КрымуНе только море: возможности туристических кластеров в КрымуСамый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154812205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2bf55c2a60e9344d6c4c1b1ecaa56cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука и технологии, мнения, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию

Географию должны изучать на всех направлениях подготовки в вузах - декан КФУ

15:28 29.06.2026
 
В космическом классе школы поселка Научное
В космическом классе школы поселка Научное
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. География дает представление о комплексном развитии территорий и понимание, что делать с ресурсами, населением и хозяйством с позиции перспектив развития. Именно поэтому в современной России наблюдается рост интереса к географическому образованию. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Страчкова.
"В настоящее время отмечен рост интереса к географическому образованию, к этому направлению подготовки. Российское руководство на различных уровнях, вплоть до самого высокого – президента и Минобрнауки – понимают, что география — это основа, это мировоззренческое направление, то, что должно изучаться практически всеми направлениями подготовки, потому что, имея такую огромную страну, понимать ее особенности в целом и каждого региона в отдельности поможет только хорошая подготовка в географическом плане", - сказала Страчкова.
Также она напомнила, что факультет географии, геоэкологии и туризма КФУ вот уже девяносто третий год подряд готовит специалистов. И можно сказать, что все практические направления подготовки, которые есть на факультете, выросли из географии.
"География — это та область знаний, которая дает представление о комплексном развитии территории и понимание, что делать с ресурсами, с природой, с населением, с хозяйством именно с позиции перспектив развития", - сказала она, уточнив, что география – это, в том числе, прогнозирование и мониторинг.
При этом, по словам Страчковой, в Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития, развития особо охраняемых природных территорий, туризма и гостеприимства. Это те сферы, которые очень тесно пересекаются между собой, а понимание, как управлять этим пространством, дают именно географические знания, сказала она.
Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии. Об этом сообщили в Минпросвещения России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму
Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции
 
Наука и технологииМненияКрымОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
16:55Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
16:40В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов
16:27Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
16:16Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
16:02В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
15:51Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
15:28В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
15:10В Джанкое вода будет подаваться по графику
14:5496 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
14:43Алушта частично обесточена
14:28В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:16Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
14:06"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
13:54Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
13:38Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
13:25Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
13:16В Алуштинском округе ввели график подачи воды
12:59Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
12:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Лента новостейМолния