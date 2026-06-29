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В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T16:02
2026-06-29T16:30
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археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По информации директора Института археологии Крыма, расписание раскопок возможно немного откорректируется. Однако сейчас все запланированные экспедиции готовятся к выезду в первых числах июля. Участие в научных мероприятиях примут волонтеры, которые приедут на раскопки по своей собственной инициативе. Первокурсники смогут присоединиться к археологическим раскопкам уже после периода официальной практики и только в качестве волонтеров.Вадим Майко добавил, что начальники научных экспедиций прошли специальное обучение и знают, как действовать практически в любых экстремальных ситуациях.Ранее сообщалось, что в конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций. Планируются Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, экспедиция на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе, а также исследование античного некрополя Кыз-Аула, расположенного на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятникамиИз Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
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археология в крыму, вадим майко, раскопки, крым, новости крыма, безопасность
В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях

В Крыму отменили участие студентов в сезоне археологических раскопок

16:02 29.06.2026 (обновлено: 16:30 29.06.2026)
 
© РИА Новости КрымРаскопки на городище Мирмекий в Керчи
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Все наши вузы, которые ее организовывают – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Крымский инженерно-педагогический университет им.Ф. Якубова и Севастопольский государственный университет – студенческую практику отменили", - рассказал Вадим Майко.
По информации директора Института археологии Крыма, расписание раскопок возможно немного откорректируется. Однако сейчас все запланированные экспедиции готовятся к выезду в первых числах июля. Участие в научных мероприятиях примут волонтеры, которые приедут на раскопки по своей собственной инициативе. Первокурсники смогут присоединиться к археологическим раскопкам уже после периода официальной практики и только в качестве волонтеров.
Вадим Майко добавил, что начальники научных экспедиций прошли специальное обучение и знают, как действовать практически в любых экстремальных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций. Планируются Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, экспедиция на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе, а также исследование античного некрополя Кыз-Аула, расположенного на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАрхеология в КрымуВадим МайкоРаскопкиКрымНовости КрымаБезопасность
 
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