https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-otmenili-uchastie-studentov-v-arkheologicheskikh-ekspeditsiyakh-1157250077.html

В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях

В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях

Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T16:02

2026-06-29T16:02

2026-06-29T16:30

эксклюзивы риа новости крым

археология в крыму

вадим майко

раскопки

крым

новости крыма

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148648022_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3abe5b9e0bafdb69369411f2621164b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По информации директора Института археологии Крыма, расписание раскопок возможно немного откорректируется. Однако сейчас все запланированные экспедиции готовятся к выезду в первых числах июля. Участие в научных мероприятиях примут волонтеры, которые приедут на раскопки по своей собственной инициативе. Первокурсники смогут присоединиться к археологическим раскопкам уже после периода официальной практики и только в качестве волонтеров.Вадим Майко добавил, что начальники научных экспедиций прошли специальное обучение и знают, как действовать практически в любых экстремальных ситуациях.Ранее сообщалось, что в конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций. Планируются Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, экспедиция на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе, а также исследование античного некрополя Кыз-Аула, расположенного на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятникамиИз Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, вадим майко, раскопки, крым, новости крыма, безопасность