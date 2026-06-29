В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
В Крыму отменили участие студентов в сезоне археологических раскопок
16:02 29.06.2026 (обновлено: 16:30 29.06.2026)
© РИА Новости КрымРаскопки на городище Мирмекий в Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Этим летом в целях безопасности в Крыму отменили археологическую студенческую практику. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Все наши вузы, которые ее организовывают – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Крымский инженерно-педагогический университет им.Ф. Якубова и Севастопольский государственный университет – студенческую практику отменили", - рассказал Вадим Майко.
По информации директора Института археологии Крыма, расписание раскопок возможно немного откорректируется. Однако сейчас все запланированные экспедиции готовятся к выезду в первых числах июля. Участие в научных мероприятиях примут волонтеры, которые приедут на раскопки по своей собственной инициативе. Первокурсники смогут присоединиться к археологическим раскопкам уже после периода официальной практики и только в качестве волонтеров.
Вадим Майко добавил, что начальники научных экспедиций прошли специальное обучение и знают, как действовать практически в любых экстремальных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций. Планируются Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, экспедиция на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе, а также исследование античного некрополя Кыз-Аула, расположенного на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково.
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