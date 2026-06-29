https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-ot-kleschevogo-entsefalita-privilis-bolee-5300-chelovek-1157247838.html

В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек

В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек

С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T19:55

2026-06-29T19:55

2026-06-29T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита должны прививаться люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.Вместе с тем, с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияКлещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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