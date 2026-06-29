Рейтинг@Mail.ru
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-ot-kleschevogo-entsefalita-privilis-bolee-5300-chelovek-1157247838.html
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:55
2026-06-29T19:55
роспотребнадзор
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
клещи
энцефалит
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_e6cb980e2d5cb1c011f4d2e901083a2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита должны прививаться люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.Вместе с тем, с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияКлещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_42115f7830c789bb29ef3e9c6fb0ed96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, клещи, энцефалит
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек

С начала года в Крыму от клещевого энцефалита привились 5375 человек

19:55 29.06.2026
 
© РИА Новости КрымПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5634 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 331 человек", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита должны прививаться люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.
При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.
Вместе с тем, с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.
По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания
Клещи чаще атакуют именно больных животных
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
 
РоспотребнадзорНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеВакцинацияклещиЭнцефалит
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
20:28В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
20:11Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
19:55В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
19:36В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса
19:32Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
19:18Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
19:10Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины
18:52Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
18:37На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
18:22Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
18:04Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
17:48Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
17:27Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
17:08В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
16:55Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
16:40Для пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питания
16:27Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
16:16Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
16:02В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
Лента новостейМолния