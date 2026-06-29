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В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:55
2026-06-29T19:55
2026-06-29T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита должны прививаться люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.Вместе с тем, с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияКлещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
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роспотребнадзор, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, клещи, энцефалит
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
С начала года в Крыму от клещевого энцефалита привились 5375 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 5634 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 331 человек", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что против клещевого энцефалита должны прививаться люди, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто выезжает на природу.
При этом вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей – репелленты, надлежащую экипировку, напомнили в Роспотребнадзоре.
Вместе с тем, с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.
По состоянию на 2 июня было зарегистрировано
девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
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