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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Беспилотную опасность в Крыму объявили после 10 часов утра в понедельник. Сообщалось, что над полуостровом работает ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

14:28 29.06.2026 (обновлено: 14:29 29.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Беспилотную опасность в Крыму объявили после 10 часов утра в понедельник. Сообщалось, что над полуостровом работает ПВО.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымСрочные новости КрымаНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
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