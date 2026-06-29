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В Крыму нужен центр по решению демографических проблем - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
В Крыму нужен центр по решению демографических проблем - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T17:08
2026-06-29T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала заведующая кафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец.В мае Крыму начал работу Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что улучшение демографической ситуации остается приоритетной общенациональной задачей, для решения которой много делается на федеральном и республиканском уровнях.Так, в регионе реализуются проекты "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", многодетным семьям предлагается комплекс мер поддержки, молодые студенческие семьи могут получить капитал, внедряется Региональный корпоративный стандарт поддержки работодателями семей с детьми.По ее словам, Крым сегодня испытывает потребность в специалистах в вопросах демографической политики, и есть люди, которые понимают, что такое демография, не просто в узком смысле семьи, а шире.Национальный проект "Демография" не может решаться специалистами, которые не представляют, какие есть у региона возможности для решения этой проблемы, тогда как в университете такие люди и знания есть, заверила Швец. Так, в планах внедрить внутри университета дополнительную программу образования, возможно, магистерскую, добавила она.При этом, по словам Швец, специалисты, которые изучают социально-экономическую географию, не рассматривают семью в узком смысле, как ячейку общества. Этим занимаются социологи и психологи. Географы же на основе знаний психологов и социологов, смотрят на Крым как на территорию потенциального демографического роста.Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба российского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособиеКакую поддержку получают многодетные семьи в КрымуВ России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, крым, семья, общество
В Крыму нужен центр по решению демографических проблем

В Крыму планируют открыть центр по решению демографических проблем

17:08 29.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала заведующая кафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец.
В мае Крыму начал работу Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что улучшение демографической ситуации остается приоритетной общенациональной задачей, для решения которой много делается на федеральном и республиканском уровнях.
Так, в регионе реализуются проекты "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", многодетным семьям предлагается комплекс мер поддержки, молодые студенческие семьи могут получить капитал, внедряется Региональный корпоративный стандарт поддержки работодателями семей с детьми.
"Состоялся большой разговор в Совете министров Крыма. Руководителями нашего региона была высказана мысль о необходимость открыть центр демографического знания в Крыму", – сказала Швец.
По ее словам, Крым сегодня испытывает потребность в специалистах в вопросах демографической политики, и есть люди, которые понимают, что такое демография, не просто в узком смысле семьи, а шире.
Национальный проект "Демография" не может решаться специалистами, которые не представляют, какие есть у региона возможности для решения этой проблемы, тогда как в университете такие люди и знания есть, заверила Швец. Так, в планах внедрить внутри университета дополнительную программу образования, возможно, магистерскую, добавила она.
"Если нам удастся создать магистерскую программу по демографии <….> то мы будем тем центром демографического образования в Симферополе, который будет решать демографические проблемы комплексно", – сказала спикер.
При этом, по словам Швец, специалисты, которые изучают социально-экономическую географию, не рассматривают семью в узком смысле, как ячейку общества. Этим занимаются социологи и психологи. Географы же на основе знаний психологов и социологов, смотрят на Крым как на территорию потенциального демографического роста.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений в области формировании семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России. Решение принято по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который состоялся в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба российского лидера.
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